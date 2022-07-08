Hatay’ın meşhur tatlısı künefe, bayram sofralarının vazgeçilmezi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi şehirler ağına alınan Hatay’ın meşhur tatlısı künefe Kurban Bayramı’nda da sofraların vazgeçilmezi.

Antakya ilçesinde bulunan Tarihi Uzun Çarşısı içerisindeki künefeciler Kurban Bayramı mesaisini sürdürüyor. Şerbetli tatlı sevenlerin favori lezzeti künefe yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettikleri tatlıların başında geliyor.

Sıcak servis edilmesi ile bilinen künefe sünen peyniri ve yoğun şerbetin verdiği tat ile görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Geleneklere birebir uygun olarak közde künefe pişirimini yapan Fatih Uzunparmak, “Eski usul ve tamamen yüzde yüz doğal ve organik künefe yapıyoruz. Kurban Bayramı’nda beklentilerimiz çok yüksek ve satışlarımız çok iyi. Bayramda şehir dışından gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Artık kısmet neyse o olacak. Antakya usulü büyük tepside pişiyor. Porsiyon porsiyon kesilip veriliyor. İsteyen yarım isteyen tam porsiyon yiyebiliyor. Künefe Hatay’ındır, önünde ve arkasında bir şey yoktur. Tescili ve coğrafi işaret belgesi Hatay’a aittir. Gaziantep’te, Diyarbakır’da ve Şanlıurfa’da yapılanlar kadayıftır. Bize gelenler yurt içinden ve yurt dışından. Genellikle Arap ülkeleri, Avrupa’dan ve Türkiye’nin tüm illerinden gelenler oluyor. Bizde elimizden geldiği kadarıyla onları memnun etmeye çalışıyoruz” dedi.

Almanya’dan geldiğini ifade eden Bilge Alis de, “Her yazın buraya geldiğimde buranın künefesini yemeden gitmeyiz. Milli tatlımız ve çok seviyoruz. Çok güzel” diye konuştu.

Filiz Sürmeli de, “Şehir dışından gelen misafirlerimizi ve arkadaşlarımızı mutlaka buraya getirir ve yediririz. Çok severiz burayı” dedi.

Eski bayramların artık olmadığını ifade eden Tarihi Uzun Çarşısını künefeci ustası Nizamettin Künefeci, “Eskiden gece çalışırdık ve yetiştiremezdik. Ama şimdi kapatıp gideceğiz bu saatte. Hatay’ın meşhur künefesi her bayram sofraları süslüyor. Kilo ile satıyoruz, yarım, bir kilo. Künefenin kilosu 30, peynirin ise 90 Türk lirası. Her yerde künefe yapıyorlar fakat bizim Hatay künefesine uymaz. Bizim Hatay meşhur künefemiz Türkiye’de birdir” ifadelerini kullandı.