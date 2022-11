Hatay’ın ilk Karagöz Kukla Festivali

Hatay’da ilk defa gerçekleştirilen Karagöz Kukla Festivali, yoğun ilgi görüyor.

Antakya’da bulunan EXPO alanında düzenlenen festivalde, başta çocuklar olmak üzere yetişkinler de heyecan yaşarken, kukla sergisi de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra ilk kez Hatay’da yapılan festival, 3 Mayıs’ta vefat eden ve ömrünü Karagöz sanatına adamış büyük usta Metin Özlen anısına ithaf ediliyor.

Organizasyonu gerçekleştiren Fatih Ömeroğlu, Hatay Karagöz Kukla Festivali’nde izleyicilerin 9 set Karagöz tasvirini görebileceğini belirterek, "Onun dışında 10 tane oyun ve Karagöz ve kukla atölyelerimiz var. Bu Hatay’da yapılan ilk Hatay Karagöz Kukla Festivali. Bunun için de çok mutluyuz, umutluyuz, ilerisi için çok iyi projelerin başlangıcı olacak diye düşünüyoruz. Festival 1 hafta sürecek ama sergi 1 ay açık kalacak. İsteyenler sergiyi gezebilirler, aynı zamanda 9 tane Karagöz tasviri ile karşılaşacaklar. Oyunları da seyrederlerse tam anlamı ile Karagöz külliyatını görmüş olacaklar. Onun dışında kuklalarımız var, sadece günümüzde oynanan kuklalar değil, Endonezya, Malezya gibi ülkelerden gelen antika kültürü taşıyan kuklalarımız var. Onun dışında telli, ipli, masa kuklaları gibi birçok kukla çeşidini görebilecekler” dedi.

Amaçlarının bu kültürü yaşatmak olduğunu belirten Ömeroğlu, şöyle devam etti:

“Bu festivalleri düzenlememizdeki amacımız, bu kültürümüzü yaşatmaktır. Diğer kültürlere baktığınızda hepsi kendi içlerinde kendi algılarını, dinamiklerini yaşatacak festivaller, sergiler veya farklı organizasyonlarda yer alıyorlar. Bizim de Karagöz’ü ve kuklayı sadece Ramazan ayında değil, bu ayın dışına da çıkartıp bunu yaymamız gerekiyor. Çünkü dünyanın anlatım dili değişiyor, bizim de bu anlatım dilinin içine kendimizden bir şeyler katmamız gerekmekte.”

Fatih Ömeroğlu, kukla ve gölge oyunlarında geri kalındığını vurgulayarak, “Dünyanın her yerinde kukla ve gölge oyunu festivalleri çok sayıda var. Biz her ne kadar sahip çıksak da geri kalmış durumdayız. Bunların daha çok artması lazım. Kukla ve Karagöz atölyelerinde çocuklarımıza ve yetişkinlere yönelik kukla yapma, Karagöz yapma ve onlarla tanıştırma ve sevdirmeye çalışıyoruz. Katılım çok iyi, gittiğimiz her yerden teveccühle dönüyoruz” dedi.

Ayrıca Ömeroğlu festivalde ve sergide toplanan bütün eserlerin Cengiz Samsun’a ait olduğunu, bu işin oynatıcısı, yazarı, yönetmeni aynı zamanda koleksiyoneri olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

Festival etkinlikleri 27 Kasım’a kadar devam edecek.