Hatay’da Türk Mutfağı Haftası

Bu yıl ilki gerçekleştirilen “Türk Mutfağı Haftası” etkinliklerinin son gününde mutfağında 600’ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi bulunan Hatay’da etkinlik düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde yöresel lezzetler "Kabak Borani" ve "Patatesli Köfte" tanıtıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Hatay’ın, yöresel lezzetleri olan "Kabak Borani" ve "Patatesli Köfte" beğeni topladı.

Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, amaçlarının Hatay’ın mutfağını ön plana çıkarmak olduğunu ifade etti. Işıkgör, "Hatay Gastronomi Evi’nde bir araya gelerek burada yöresel yemeklerin tanıtımını yapıyoruz. Reyhanlı, İskenderun, Defne ve Antakya ilçelerimizde bu etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Hatay 2017’den beri UNESCO’da yer alıyor. Hatay, UNESCO’da gastronomi şehri ilan edilmiş. Biz bunu en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Hatay ve gastronomi deyince herkesin damak zevki ön plana çıkıyor. Vatandaşlarımızın da yoğun bir ilgisi oluyor. Herkes gelmek istiyor, fakat biz sınırlı sayıda davetlerimizi yapıyoruz. Sınırlı sayıda olmasına rağmen insanlarımız geliyor. Gelenler çok memnun oluyor. Hiç görmediği mezeleri ve yemekleri görerek gelenler memnun oluyor. Balık türlerini ilk defa gören vatandaşlarımız var. Demek ki bir ilgi odağı oluşturmuşuz ve hedef kitleye ulaşmışız. Bu hedef kitleyi de en iyi şekilde değerlendirmek isteriz” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi UNESCO Hatay Gastronomi Evi’nin Yöneticisi İpek Aslan ise Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Hatay Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği programa ev sahipliği yaptıklarını belirterek, müze konseptini görünümü ile turistlere menülerinde yemekleri fotoğraflı göstermelerinin en büyük özellikleri olduğunu ifade etti.

Bölge halkını ağırlamakla birlikte yurt içi ve yurt dışı turistlere ev sahipliği yaptıklarını belirten Aslan, “Kabak borani yaptık. Hatay’ın olmazsa olmaz çorbası. Kimileri için doyurucu olan ve lezzeti olan bir ana yemek de diyebiliriz. Çünkü tuzlu yoğurtla yapılıyor. Tuzlu yoğurt Hatay’ın coğrafi işaret almış temel ürünüdür. İster zeytinyağlı isterseniz de tereyağı ile kavurup yiyin. İsterseniz de yumurta kırarak yiyebilirsiniz. Tuzlu yoğurt yüzde yüzde 80 Hatay’ın çorbalarında kullanılan en temel malzemedir. İçinde kışlık kabak da var. Kabak aynı zamanda çıtır kabak tatlısı olarak da yapılıyor. Kuru baş biber, Samandağ İlçemizin en temel özelliklerinden. Nohut ile de birleşince ortaya Kabak Borani çıkıyor. Hatay’ın mutfak kültürünün en temel özelliklerinden bir tanesi de ikili yemek olması. Külçe yerken cevizli bibere bandırırsınız. Aşşur yerken sulu bamya yersiniz. Tabi ki de kabak borani yerken isterseniz pilav, isterseniz de patatesli köfte yersiniz. Patatesli köfte de Hatay’ın bir kültürü olan Havanda akışı kazandırmak için patatesi döversiniz. Köftelik bulgur ile karıştırırsınız. Kabak borani ve patatesli köfteyi afiyet ile yersiniz. Çok yoğun bir ev sahipliği yapıyoruz. 2021 yılında yaklaşık 80 bin misafire ev sahipliği yaptık. En çok talep edilen yemeklerden iri de çorba. Bunların başında tuzlu yoğurtla yapılan kabak borani geliyor. Bu evde neredeyse haftada 3-4 gün çıktığı için çok talep edilen bir yemeğimizdir. Bunun yanında ekşi aşı yine çok talep görüyor” diye konuştu.