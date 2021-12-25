Hatay’da Hristiyan vatandaşlar Noel Bayramı’nı kutladı

Hatay’da Noel Bayramı dolayısıyla il protokol üyeleri Antakya Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret ederek, Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı’nı kutladı.

Bayramlaşma programına, Hatay Vali Yardımcısı Erhan Günay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile oda başkanları katıldı.

Antakya Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil, sevgi ve barış içinde bir bayram daha geçiriyor olmalarının mutluluğu içinde olduklarını dile getirerek, “Antakya’da Hristiyan dinine mensup insanlar olarak Noel Bayramı’nı büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlamanın inancı içerisindeyiz. Bayramlarımız ve bayram sonrasında kutladığımız özel günlerimiz bizler, sevgi ile birbirimize yaklaştırmakta kentimizde var olmasından büyük bir kıvanç duyduğumuz ve daima devam etmesini temenni ettiğimiz sevgi ve uzlaşı kültürünü aslında bizde olmaktadır” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehirde çeşitli dini inanç sahiplerinin bir arada yaşadığını hatırlatarak, “Hatay olarak biz şanslıyız. Her bayramda birlikte kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Bugün Hristiyan cemaatimizin Noel Bayramı. Noel Bayramı vesilesiyle tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik ikliminin hakim olmasını ve herkesin sağlıklı bir şekilde yaşamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Erhan Günay da Hatay’ın 3 semavi dinin barış, huzur barış içerisinde yaşadığı sembol bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Hatay’da bir bayramı huzur ve barış içerisinde yaşamanın sevincini duyuyoruz. 2022 yılında yine bu mutluluk ve sevincin devam etmesini dileyerek yeni yılınızı kutluyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Noel Bayramı dolayısıyla kutlama programında katılanlara hediye verdi.