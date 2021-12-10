Hatay’da "ceviz reçeli" tescillendi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi şehirleri ağına dahil edilen Hatay’da "ceviz reçeli" Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi tescil belgesini aldı.

Olgunlaşmamış cevizin kabuğu ince bir şekilde soyulup, sudan geçirilerek acısının atılıp, kireç kaymağından elde edilen suda bekletilerek, şeker ile kaynatılmasından oluşan karanfil ile aromatize edilmiş kültürel ve ekonomik değeri olan “ceviz reçeli” Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleri ile tescillendi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, ceviz reçelinin Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 10’uncu tescilli ürünü olduğunu söyledi. Çinçin, “Ceviz reçeli Hatay’ımıza ve Türk gastronomisine hayırlı olsun diyoruz. Geleneksel usullerle üretilen ceviz reçeli ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 365 oda içinde ilk 5’te bulunarak coğrafi ürünlerini tescil ettirmeye devam etmekte. 5 ürünümüz tescil yolunda. Ama Hatay çok zengin bir coğrafya" dedi.

Mutfağında 600’ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi bulunan Hatay’da bu güne kadar toplamda 10 ürünün tescillendiğini kaydeden Çinçin, "Diğer odalar ve borsaların ve belediyelerin de bu işe yakın ilgi göstermelerini diliyoruz. Bizden sonraki nesillere bu ürünlerin yapılış tekniklerinin kayıt altına alınması çok önemli. Coğrafi tescilli ürünler artık dünya piyasasında daha rahat satılabiliyor ve daha fazla ticari gelir elde edilebiliyor. Katıldığımız gıda fuarlarında coğrafi tesciller ayrı bir öneme sahip oluyor. Bir nevi bizim mirasımız bu” diye konuştu.