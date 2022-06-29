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Hatay’da ’Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı’nda ayin düzenlendi

Hatay’daki St. Pierre Kilisesi’nde ’St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı’ nedeniyle ayin düzenlendi.

Kültür Sanat 29.06.2022, 13:27
Hatay’da ’Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı’nda ayin düzenlendi

Hatay’daki St. Pierre Kilisesi’nde ’St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı’ nedeniyle ayin düzenlendi.

Antakya’da bulunan St. Pierre Kilise bahçesinde düzenlenen ayine Vatikan Türkiye Büyükelçisi Marek Solczynski, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkopos Monsenyörü Paolo Bizzeti, Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyal ile Ortodoks papazlar, Katolik pederler ve davetliler katıldı.

Yapılan ayini, Vatikan Türkiye Büyükelçisi Marek Solczynski ve Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti.

Kilise bahçesinde başlayan törende, ilahiler okundu, dualar edildi. Ayin sonrası bayrama özel hazırlanan ’kutsanmış ekmek’ bölünerek yenildi.

Vatikan Türkiye Büyükelçisi Marek Solczynski, "Roma’da imanın en güzeli olan şehitliği yaşadılar. Bu kutsal günden bize bir manevi bir mesaj kalmasını istiyorsak bu manevi mesaj hiç kuşkusuz Aziz Petrus’un manevi imanı ve Aziz Pavlus’un da bu imanın yayılmasında gösterdiği cesaret ve üstün gayret olmasıdır. Bugün bayram aynı zamanda iki şehri olan Roma ve Antakya’yı da aynı gizemi aynı anda kutlama yolunda birbirleriyle birleştiriyor. Rabbin yolları hiç kuşkusuz sınırsız. Önce Kudüs, sonra Antakya daha sonra Roma ve tekrar bugün Antakya’da toplandık. Burada birlikte dua ediyoruz" dedi.

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