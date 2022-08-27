Hatay’da Asi Şehir Festivali başladı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen ‘Asi Şehir Festivali’ başladı.

Hatay’da Asi Nehir turları ve stant açılışları ile beraber ekstrem sporları da içeren bir festival programı başlayan festivalde renkli görüntüler oluştu. Festivalde uçurtma şenliği sonrası meydan mahallesinde konser verildi. Konser de yerel sanatçılar yer alırken konseri dinleyen vatandaşları renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik ve konserler yarında devam edecek.