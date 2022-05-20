Hatay’da “Antakya Lezzet Festivali” başladı

Hatay’da bu yıl ilki gerçekleştirilen “Antakya Lezzet Festivali’nin” açılışı gerçekleştirildi.

Hatay Valiliği himayelerinde, Antakya Belediyesi ev sahipliğinde, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Hatay Gastronomi ve Turizm Derneği tarafından organize edilen “Antakya Lezzet Festivali" kortej yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen Hatay protokolü ve vatandaşlar Atatürk Caddesi üzerinden 15 Temmuz Milli İrade Parkı içerisinde bulunan Antakya Lezzet Festivali alanına kadar yürüdü. İlk olarak festivalin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra firik ateşi seremonisi yapıldı. Ardından stantlar gezildi.

Turizmin Türkiye ve Hatay için çok önemli olduğunu ifade eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Hatay’ın çeşitli ilçelerinde Antakya’da, İskenderun’da Kırıkhan’da, Reyhanlı’da bu kapsamda faaliyetlerde bulunacağız.” dedi. İnsanların Hatay’da Antakya ile özleşmiş yemekleri, lezzetleri tatmak istediklerinin altını çizen Doğan, “Türkiye’nin ciddi bir gelir kaynağı. Bu sene Türkiye’nin tüm illerinde turizm canlandırmak, yerli ve yapancı turizm hareketlendirmek adına bakanlığımızla valilikler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile birlikte koordineli bir şekilde çalışacağız. Bu alanı Antakya Belediyemiz düzenledi. Antakya Belediyemiz burada 2 günlük bir etkinlikte bulunacak. Bu kapsamda firmalarımız hazırlıklar yaptılar. Bu lezzetleri ziyaretçilerimize takdim edecekler. Ürünlerini tanıtacaklar. Bu iki günlük süre içerisinde dışarıdan gelen misafirlerimiz de göz önüne alınarak bu faaliyetin en üst seviyeye çıkması için elimizden gereken gayreti göstereceğiz.” diye konuştu.

Kısa bir konuşma yapan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’da, “Bundan sonraki festivallerimizi hep birlikte daha başarılı bir şekilde yapacağız. Misafirlerimiz festivalimize hoş geldiniz” dedi. Onlarca yerli işletme, kurduğu stantlarla festival alanında yer alırken festivalin üç gün süreceği belirtildi.