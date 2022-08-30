Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Hatay’da kutlama programı düzenlendi.

Kutlama programı çerçevesinde ilk tören Antakya İlçesi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Burada bulunan Atatürk Anıtı’na Hatay Valiliği, Hatay Garnizon Komutanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından çelenk bırakıldı.

Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Yayman, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekilleri Serkan Topal, Mehmet Güzelmansur, Hatay Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Tarık Çetin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile pek çok askeri personel ve vatandaş katıldı.

Burada konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan; “30 Ağustos; esaret zincirine vurularak yok edilmek istenen bir milletin ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek başlattığı ve yedi düvele karşı verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Malazgirt Meydan Muharebesi’nde kazandığı zaferle Anadolu’yu vatan yapan asil Türk milleti, 30 Ağustos günü kutsal vatan toprağını ele geçirmek isteyen düşmanı bertaraf ederek Anadolu’nun ebediyen bir Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. 30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanı sıra milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür. Bu zafer; bütün yokluklara, imkânsızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferdir. Bu eşsiz zaferin mimarı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, mukaddes değerler uğruna kahramanca şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Buradaki Programın ardından kutlama etkinlikleri Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın tebrikleri kabulü ile devam etti.

Daha sonra kutlama programı Gündüz Caddesi üzerinde yapılan geçit töreni ile sonra erdi.