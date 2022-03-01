Hatay lezzetleri dünyaya açılıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve BigChefs iş birliğiyle geliştirilen proje ile Hatay lezzetleri arasından seçilen tatlar, ünlü restoren zincirinin yaz menüsünde yer alacak. Projenin amacı hem gastronomi kültürünün bilinirliğinin arttırmak hem de yerli üreticilere destek olmak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren şehirleri destekleme kararı alan BigChefs ilk olarak medeniyetler şehri Hatay ile anlaştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleşen projenin detaylarını aktarmak üzere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ve BigChefs CEO’su Altan Kosova’nın ev sahipliğinde basın lansmanı yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentin ekonomisine, gastronomisine ve kültürüne büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Bugün Hatay için önemli bir gün. Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında şubesi olan kendini kanıtlamış bir gıda kuruluşu ile artık partnerlik yapıyoruz. Bizde bu partnerlik adına geçmişten aldığımız lezzetleri tüm dünyaya paylaşma imkanı bulacağız. Hatay gelecek adına çok önemli adımlar atmaya başlamıştır. Bu serüven 2010 yılında başladı, 2017’de final yaptı, bu finalden sonra beklediğimiz programladığımız işleri Hatay adına yapıyoruz. Buradaki birçok rengi taşıyan insanımız gibi bu yemeklerde yüzyıllardır bize miras. 600’ün üzerinde yemek çeşidi ile biz dünyaya BigChefs’le açıldık. İnşallah bundan sonraki adımlarımızda güzel günlere ulaşma imkanız olur” dedi.

BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ise işbirliğinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu kadim şehirde bu işbirliğine imza atıyor olmak çok mutluyum ki zaten bunu yapmamız gerekirdi diye düşünüyorum” dedi.