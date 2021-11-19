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Hatay Arkeoloji Müzesi’nde ‘Bağ Bozumu Mozaiği’ bölümü açıldı

Hatay Arkeoloji Müzesi’nde "Zeytin ve üzümün tarihe kazınmış izleri gün yüzüne çıkıyor” temasıyla ‘Bağ Bozumu Mozaiği’nin açılışı yapıldı.

Kültür Sanat 19.11.2021, 20:47
Hatay Arkeoloji Müzesi’nde ‘Bağ Bozumu Mozaiği’ bölümü açıldı

Hatay Arkeoloji Müzesi’nde "Zeytin ve üzümün tarihe kazınmış izleri gün yüzüne çıkıyor” temasıyla ‘Bağ Bozumu Mozaiği’nin açılışı yapıldı.

Hatay Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen açılışa Vali Rahmi Doğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Açılış ardından yaptığı konuşmada Vali Doğan, “Mozaik müzemizi her geçen gün büyüyerek devam ediyoruz. Geçen yıl Şubat ayı içerisinde Kültür Turizm Bakanımız ile bir birlikte yine büyük bir alanı açmıştık. Bugün de Bağ Bozumu Mozaiği’nin açılışını yaptık ve burada şu an bu bölümde 76 parça eserle ilk defa sergiye çıkmış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok uzun bir pandemi süreci yaşadık bu süre içerisinde insanlarımız gerçekten çok sıkıntı zamanlar geçirdi, ancak ortamın biraz rahatlaması amacıyla ilimiz ciddi anlamda yerli turist almaya başladı. Son bir kaç haftadır özellikle otellerimiz de adeta yer bulunmuyor. Pandemiden sonra da bu müze 100 bin ziyaretçi kabul etmiş bir müze. Gerçekten çok nadide eserler var. Bu güzelliği bu müzenin en büyük özelliği de müzedeki tüm eserlerin Hatay’dan çıkmış olması. Hatay’ın ilçelerinden çıkmış olması. Bu bizi gururlandırıyor ve arkadaşlarımızın şevkini motivasyon da artırıyor. Bugünkü bu açtığımız bölümde 76 parça var. Zeytinin zeytinyağının üzümün memleketinin Hatay olduğunu Altınözü olduğunu Hassa olduğunu belgeleyen değerlendiren eserlerimizi sergiye çıkarttık. Bundan dolayı da çok mutluyuz ve yeni ziyaretçilerimizi bekliyoruz” dedi.

Vali Doğan ayrıca 35 bin adet sergilenmeyi bekleyen eser olduğunu belirterek, “Müzemiz her geçen gün ziyaretçi sayısını artırarak devam edecek. Ancak depolarımızda 35 bin adet sergilenmeyi bekleyen eser var. Bu eserler arkadaşlarımız hazırlıyor. Bu şu demek o eserlerin sergilenmesi yine bu büyüklükte bir müziğe ihtiyacımız var. Bu konuyu sayın vekillerimizde de istişare ettik. İskenderun tarafına da benzer bir arkeoloji müzesi açarak bu depolarımızda ki eserlerin orada sergilenmesine arzuluyoruz. Çünkü bu eserler sadece Antakya’dan değil Hatay’ın her tarafından Altınözü’nden Hassa’ya kadar Erzin’den Yayladağı’na kadar olan her ilçeden çıkan eserler dolayısıyla depolarımızda ki bu eserleri de İskenderun’da açacağımız yine bu büyüklükte açacağımız bir müzede sergilenmeye arz ediyoruz bu yönde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Daha sonra Vali Doğan ve müzeye gelen ziyaretçiler eserleri incelediler.

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