Hat sergisi göz kamaştırdı

Bursalı hattat Mustafa Antika’nın son dönemde yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi ilgi gördü.

"Keşkül 8" ismini verdiği sergisini Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi’nde açan Mustafa Antika, hat sanatına farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştığını söyledi. Antika, sergide 40 eserinin yer aldığını belirtti. Serginin açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, hat sanatının İslâm sanatları açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Mustafa Antika’ya kazandırdığı eserler dolayısıyla teşekkür eden Çelik, "Kendisi bu sanata bir ömür vakfetmiş. Kendisinden sonraki kuşaklara da belirli bir zemin hazırlamıştır" dedi.

Sergi 26 Hazirana kadar Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.