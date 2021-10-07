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Hastalarıyla kurduğu iletişim ödül getirdi

KOCAELİ (İHA) – Yaptığı çalışmalar ve hastalarıyla kurduğu iletişim ile dikkat çeken Op. Dr. Belma Dönertaş, ‘Altın Kalite Ödülü’ne layık görüldü.

Kültür Sanat 07.10.2021, 12:35
Hastalarıyla kurduğu iletişim ödül getirdi

KOCAELİ (İHA) – Yaptığı çalışmalar ve hastalarıyla kurduğu iletişim ile dikkat çeken Op. Dr. Belma Dönertaş, ‘Altın Kalite Ödülü’ne layık görüldü.

İstanbul’da Dedeman Otel’de düzenlenen ve Hülya Yanıkdağ ile İlker Bekar tarafından organize edilen Altın Kalite Ödül Töreni gerçekleşti. Alanında başarılı iş insanları ve sanatçılara ödülleri protokol tarafından verildi. Törenin en ilgi çeken ödülü ise Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Belma Dönertaş’a verildi. Yaptığı çalışmalar, hamilelik sürecinde beslenme yöntemleri ve sağlıklı hamilelik süreci hakkında hastalarıyla iletişimi dikkat çeken Op. Dr. Belma Dönertaş, 4. Altın Kalite Ödüllerinde ‘Yılın En İyi Kadın Doğum Uzmanı’ olarak ödülünü aldı. Belma Dönertaş’a ödülünü sunucular Şenol İpek ile Özlem Yıldız verdi.

Gecede iletişim danışmanı Özgür Aras da ödülünü alırken, Gökçe Kırgız-Yılmaz Taner çiftine de ödül verildi. Yağız, Ayça, Yılmaz Morgül, Ersan Er, Murat Övüç gibi sanatçılar sahnede şarkı söyleyerek, ödüllerini aldı.

Organizatör Hülya Yanıkdağ ödül alan herkesi tebrik etti.

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