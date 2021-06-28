HASRET BİTİYOR: KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE TİYATROSU, 7-8 TEMMUZ’DA ERDAL BEŞİKÇİOĞLU’NDAN “BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ” ile BAŞLIYOR!

Şehrin rakipsiz etkinlik ve eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park, tiyatro sanatının güçlenmesine destek vermek amacıyla geçtiğimiz yıl tiyatrolara kapılarını açtı ve büyük bir yatırım yaparak KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nu hayata geçirdi. Pandemi sürecinde tiyatro severlerin tiyatrolarla hasretini gidermeye aracı olan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanan tam kapsamlı sahnesi ve sürprizli programıyla bir kez daha, hem tiyatro gruplarının hem de seyircilerin nefes almasını sağlayacak. Şehirlilerin kaçış noktası haline gelen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu İstanbulluları açık havada tiyatronun iyileştirici gücüyle buluştururken onlara yemyeşil huzurlu bahçe ortamında nefes alabilecekleri, güvenle sosyalleşebilecekleri bir alan sunacak.

İLK OYUN ERDAL BEŞİKÇİOĞLU’NDAN

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun renkli programı, 7 Temmuz 2021 Çarşamba ve 8 Temmuz 2021 Perşembe akşamları sahnelenecek olan “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunuyla başlayacak. Erdal Beşikçioğlu’nun muhteşem oyunculuğu ve tükenmeyen enerjisiyle çok beğenilen “Bir Delinin Hatıra Defteri”, Çar 1. Nikolay’ın baskıcı devrinde sıradan ve küçük bir devlet memurunun deliliğe doğru gidiş öyküsünü tiyatro sahnesine taşıyor. Nikolay Vasiliyeviç Gogol’un kaleme aldığı, Tatbikat Sahnesi tarafından sahnelenen oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini M. Cem Emüler üstleniyor. Çar 1. Nikolay’ın baskıcı devrinde yaşamış küçük bir devlet memurunun hayatı üzerine merkezlenen ve günlük formatında ilerleyen “Bir Delinin Hatıra Defteri”, başkahraman Poprişçin’in deliliğe doğru gidişini anlatır. Poprişçin’in yaşadığı sıkıcı ve tekdüze hayata, bir de müdürünün kızına duyduğu aşk eklenince içinde bulunduğu girdap iyice büyür. Aksentin İvanoviç Poprişçin’in baskıcı sistemde boyun eğmeme çabaları ve yaşadığı psikolojik gel-gitler, kendisini İspanya Kralı sanmasına kadar devam eder ve akıl hastanesine kapatılmasıyla son bulur.

AÇIK HAVADA, GÜVENLE SOSYALLEŞME İMKÂNI

Geçtiğimiz yaz misafirlerinin içleri rahat bir şekilde açık havada vakit geçirmelerini sağlayan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda COVID-19 nedeniyle alınan hijyen tedbirleri bu yıl da en üst düzeyde uygulanacak. Yalnızca online biletleme sisteminin kullanıldığı, kapıda bilet satışının yapılmadığı etkinliklerde misafirlerin ateş ölçümü sağlık görevlileri tarafından yapılacak. Ortak kullanım alanlarında birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan etkinlik alanında maske takma zorunluluğu bulunurken, maskesi olmayan seyircilere maske temin edilecek.

Bilet fiyatlarının 60-180 TL arasında değişiklik gösterdiği oyunların başlama saati ise 21.00 olacak. Biletler oyun başlayana kadar online olarak Biletix’ten temin edilebilecek.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu 2021 Programı

7-8 Temmuz Bir Delinin Hatıra Defteri – Tatbikat Sahne

14 Temmuz Ahmed Arif - Şahdamarım – Dostlar Tiyatrosu

28-29 Temmuz Cyrano de Bergerac –Kumbaracı50 (Prömiyer)

4 Ağustos Üçü Bir Arada – Davran Tiyatrosu

5 Ağustos Plastik Aşklar – Anatolia Entertainment Görsel Sanatlar

11-12 Ağustos Cimri – Semaver Kumpanya

25-26 Ağustos Bir Baba Hamlet – Baba Sahne

1 Eylül Batının Sonu – Dasdas

8 Eylül Yeni Bir Şarkı – Moda Sahnesi

9 Eylül Çamlıca'nın Üç Gülü – Kedi Sahne Sanatları

10 Eylül Sevgili Arsız Ölüm Dirmit – Tiyatro HemHal

22 Eylül Ben Anadolu – Mam'art