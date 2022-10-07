Hasankeyf turizm ve deniz kanosu festivaline hazır

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te turizm ve deniz kanosu festivali için hazırlıklar tamamlandı.

8-9 Ekim tarihlerinde Hasankeyf’te gerçekleşecek olan turizm ve deniz kanosu festivali için son hazırlıklar tamamlandı. Hasankeyf’te gerçekleşecek olan etkinlikte yöresel lezzetler, tekne turları, konser etkinlikleri ve su sporları gösterileri icra edilecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, değişim ve dönüşümünün tamamladığını söyledi. Hasankeyf’te turizm potansiyelini yukarıya çekmek istediklerini ifade eden Öztürk, 2 yıldan bu yana çevre düzenlemesi yaptıklarını ifade ederek ulusal ve uluslararası tanıtımında epey yol aldıklarını kaydetti. Öztürk, “Bununla ilgili çok çalışmalar yaptık. Yurt içinde, yurt dışında özelikle fuarlara katıldık. Kuzey Irak fuarına katıldık. Daha önce İran’a gittik oradaki seyahat acenteleriyle, tur operatörlerine bölgeyi anlattık. Batman özelikle de Hasankeyf kültür turizm rotaların merkezi durumundadır. Geçmişten gelen birikimi var, şimdi baraj gölün getirmiş olduğu imkanlar ve fırsatlar birleştiğinde müthiş bir potansiyel barındırıyor. Biz de sadece Türkiye içinde değil, yurt dışında buranın potansiyelini turizm paydaşlarına anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

“Özelikle 2 yıldan beridir ciddi manda etkinliklerimizi artırdık” diyen Öztürk, “Daha önce Hasankeyf’te görülmemiş etkinlikler yapıyoruz. Gerek ulusal gerekse uluslararası boyuta yapıyoruz. Bir tanesini de yarın icra edeceğiz. Turizm ve kano festivali tabir ettiğimiz Türkiye’de ilk defa deniz kanosu Türkiye şampiyonası Hasankeyf’te gerçekleşecektir. Bu çerçevede etkinliği geniş tutuk. Yöresel lezzetlerimizi de içine alan yine aynı şekilde konser etkinliği olan halk oyunlarının özelikle su sporlarının ilgilendiren jet ski, flyboard gösterilerin içinde olmuş olduğu bir festival icra edeceğiz. Yaklaşık 6 ay önce gastronomi festivali yapmıştık ciddi bir katılım olmuştu. Bütün hemşerilerimizi yerli ve yabancı turistlerimizi bu şehre yeniden görmek için davet ediyoruz” diye konuştu.

Kaymakam Öztürk, “Cumartesi ve pazar günleri ile birlikte 2 gün sürecek saat 11:00 ila 18:00 arasında olacak. Daha çok gündüz saatlerinde turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği bu zaman aralığına festivali düzenliyoruz. Kuzey Irak önemsediğimiz bir alan çok yakın bir coğrafya. Oradan çok ciddi turistin buraya geleceğini düşünüyoruz. İran’dan da turistin geleceğini düşünüyoruz. Yurt içinden çok bilinen tur acentalarımızla görüşüyoruz buradaki faaliyetlerin artırmaya yönelik. Hepsi birleştiğinde inanıyoruz ki Hasankeyf’i çok güzel günler bekliyor olacak. Bir kez daha insanlığın başlatmış olduğu bu kadim topraklarda bütün insanlarımızı davet ediyoruz. Burayı görmeye, keşfetmeye, burayı yerinde deneyimlemeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.