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Hasan Can Kaya: “Gülmek insana iyi geliyor”

Senarist ve komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Kültür Sanat 17.09.2020, 16:17
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Hasan Can Kaya: “Gülmek insana iyi geliyor”

'1 Erkek, 1 Kadın' başta olmak birçok projenin yazarlığını gerçekleştiren ve Youtube kanalında “Konuşanlar” adıyla yaptığı videoları geniş kitlelerle paylaşan Hasan Can Kaya, tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

“Stun-Up Parti” adıyla tek kişilik gösterisinin provalarına Trump Sahne’de aralıksız devam eden Hasan Can Kaya, prova öncesi “’Güldükçe Çoğalıyoruz’ mottosuyla yola çıktık” diyerek “Güldükçe çoğaldık gerçekten. Gülmek insana çok iyi geliyor. Halkımızın gülmeye ihtiyacı var ve güldükçe çoğalmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapımcılığını Gergedan Yapım’ın üstlendiği “Stun-Up Parti” adlı gösterisiyle tiyatro seyircisiyle buluşmanın heyecanını yaşayan Hasan Can Kaya, Ekim ayında Trump Sahne’de izleyenlerinin karşısına çıkacak.

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