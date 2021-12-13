HARRY POTTER HAYRANLARI İSTANBUL’DA BULUŞTU

“Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmi 20, yılında, tüm dünyayla eş zamanlı olarak tüm gün süren şenlikle yeniden sinemaseverlerle buluştu. Ülkemizin ilk ve tek lisanslı Harry Potter partneri olan Sihir Dükkanı’nın ev sahipliğinde, Cinemaximum Kanyon’da düzenlenen etkinlik, yediden yetmişe her yaştan Harry Potter hayranını bir araya getirdi.

Kitapları milyonlarca satan, filmi gişe rekorları kıran “Harry Potter ve Felsefe Taşı” şenliğinde "Büyük Salon" teması canlandırılırken, yarışmalar ve çeşitli eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi.

Harry Potter hayranlarının filme özel lisanlı ürünleri de satın alabildiği etkinlik kapsamında, Warner Bros.’un özel izniyle 9 salonda, 2 seans olarak gösterilen "Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmini de binlerce kişi izledi.