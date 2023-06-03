Harput’ta 150 yıldır değişmeyen lezzet: Tel kebabı

Unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler arasında gösterilen tel kebabı tarihi mahalle Harput’ta gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor.

Elazığ’ın tarihi mahallesi Harput’ta yaz aylarının gelmesi ile birlikte eski zamanların özel günlerinde biberlerin yorgan ipine dizilmesiyle hazırlanan tel kebabı sezonu da açıldı. Yorgan ipine kalın iğne yardımıyla dizilen biber ve patlıcanlar, fırınlarda pişirilerek sofralardaki yerini alıyor. Görüntüsü ile dikkat çeken tel kebabı, yaz aylarında Harput’a gelen vatandaşların değişmez lezzeti oluyor.

Harput Mahallesi muhtarı Zülküf Demirpolat,, ’’Yaz aylarında Harput’a gelen yerli ve yabancı vatandaşlarımızın vazgeçilmezi öğlen hafif yemeği tel kebabıdır. Biberler tel ya da yorgan ipine dizilerek fırına veriliyor. Yaz aylarında fırınların en yoğun olduğu saatler öğle saatlerinde tel kebabının pişirilmesidir. Yaklaşık 150 yıldır yaz aylarının değişmez lezzeti’’ dedi.