Kars’ta "Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi" yoğun ilgi görüyor.

Osmanlı Devleti tarafından doğu sınırlarının korunması için yapılan ve Osmanlı-Rus Savaşı’nda bir tabur askerin şehit düştüğü, literatüre "Kanlı Tabya" olarak geçen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nde, Sarıkamış Harekatı’nın canlandırılması, donan askerlerin buğulu camdan gösterilmesi ziyaretçilerine duygulu anlar yaşatıyor.

Balmumu heykellerin yanı sıra müze girişindeki aynalar vasıtasıyla şehit askerlerin sonsuza kadar anılması amacıyla çarıkları üzerine konulan ışıklarla anlatıldığı müze, ziyaretçilerine tarihe yolculuk yaptırıyor.

Kars’ı çok beğendiklerini ifade eden Tekin Odabaşoğlu, “Kars’ı çok beğendik. Şuan da Harp Müzesi’ndeyiz. Harp Müzesini geziyoruz. Ama gerçekten tarihi dokusunu, doğal ortamını çok çok beğendik çok memnun kaldık, Kars gerçekten herkesin görmesi ve gezmesi gereken bir yer” dedi.

Çok duygulandığını belirten Nejla Kalpakçı, “O kar fırtınasını burada görsel yapmışlar, onu izlerken bile tüylerim diken diken oluyor. Askerlerin o kar fırtınası halini düşünüyorum. Beni çok duygulandırıyor. O kadar şehitlerimizi anımsarken çok duygulanıyorum” diye konuştu.

Türkiye’de Çanakkale ve Edirne’den sonra sadece Kars’ta bulunan interaktif özellikli müze, açılışından itibaren yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.