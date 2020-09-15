Harem-i İbrahim Camisi'nde Osmanlı motifleri



Batı Şeria'nın El Halil kentinde Mekke’deki Mescid-i Haram ile Medine’deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa’dan sonraki en kutsal dördüncü cami olarak bilinen Harem-i İbrahim Camisi’ni Osmanlı motifleri süslüyor. Caminin duvarlarında Osmanlıca yazılmış peygamber isimleri ve Kur’an ayetleri bulunuyor. İsrail yönetiminde olan Harem-i İbrahim Camisi’nin idari işleri Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne yaptığı açıklamada, “Harem-i İbrahim Camisi hem tarihi hem dini açıdan önemli bir mekândır. Her devlet burada özel bir iz bıraktı özellikle Osmanlı devleti. Örneğin Osmanlı hattı ve altın varakla yazılmış Bakara Suresi bunlardan biri” dedi.



Suneyne, caminin bazı duvarlarda Osmanlı padişahı II. Abdülhamid döneminden kalan şiirlerin de yazıldığını söyledi. Harem-i İbrahim Camisi’ni ziyaret ederken sadece hat sanatı ile değil bazı değerli tarihi eserlerin de görüleceğini kaydeden Suneyne, II. Abdülhamid döneminde camiye getirilen bir mumluğu örnek gösterdi. Ebu Suneyne camideki mihraplar ve kapıların Osmanlı motifleri taşıdığını da vurguladı.