Hanzade Servi'den okurunda mektup yazma isteği uyandıran bir roman

Hanzade Servi'nin bu eğlenceli romanı, çocukluk günlerini geride bırakmaya hazırlanan bir delikanlının hüzünle, sevinçle ve farklı heyecanlarla sınanan olgunlaşma serüvenini sayfalarına taşıyor.



Günümüz gerçekliğini, geçmiş güzel günleri anımsatan naif duygular ve unutulmaya yüz tutmuş kimi nostaljik alışkanlıklar eşliğinde sorgulamaya iten yazar; kitapseverlerin yüreğinde, kaçınılmaz bir mektup yazma isteği uyandırıyor.



Yaşasın! Baler ve ailesi, tam üç yıl sonra Avustralya'dan geri döndü. Üstelik bir kişi çoğalarak... Eski dostumuz, rol aldığı belgesel ve YouTube kanalı sayesinde fenomen olmuş olsa da; aynaya baktığında gördüğü on üç yaşındaki çocuk sanki hiç tanımadığı biri! Son zamanlarda boyu epey uzadı, saçlarının rengi azıcık açıldı, sesi farenjit olmuş bir ördek gibi ve Ruhi adında bir sivilcesi var. Çoktandır Meneviş'e tek bir satır bile yazamadığı için içten içe üzülse de, Tayra'yla dostluğunu ilerletmesi onu az da olsa teselli ediyor. LGS sınavına hazırlık telaşı, eski arkadaşlarıyla yeni hayatına uyum sağlama çabası derken, Baler'in dünyasında işler zorlaşıyor. Aklından bir türlü çıkmayan gizemli kutuyu ve kendisine sürekli kötü yorumlar yazan trol'ü de unutmamak gerek tabii. Baler'in çözmesi gereken pek çok sorun var. Ama öncelikle Çınarlıtepe'ye Meneviş'in heykelini yaptırmak istiyor...



İlk kitapta yarattığı gizemi ve heyecanı, devam kitabında ustalıkla tırmandıran Hanzade Servi; geçmişle bugünün iletişim alışkanlıkları arasında köprüler kurarken, son yıllarda dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen siber zorbalığa da dikkat çekiyor.



Güçlü kurgusu ve incelikli anlatımı sayesinde serinin ilk kitabından bağımsız olarak da okunabilecek Mektup Ağacı, yazarına doğrudan mektup yazma olanağı sunarak etkileşimli bir okuma deneyimi yaşatıyor