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Hançerli bir sözünü daha tuttu

Avcılar Belediyesi Roman Kültür Sanat ve Eğitim Atölyesi düzenlenen renkli bir açılışla hizmete girdi.

Kültür Sanat 27.09.2021, 15:17
Hançerli bir sözünü daha tuttu

Avcılar Belediyesi Roman Kültür Sanat ve Eğitim Atölyesi düzenlenen renkli bir açılışla hizmete girdi.

Açılışa Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, CHP İzmir Milletvekili Özcan Puhçu ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. 1 yıl önce Avcılar Belediyesi tarafından kurulan ve açılışı ertelenen atölye, kültürel, sanatsal etkinliklere ve kurslara ev sahipliği yapacak. Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği merkezde okuma yazma, geleneksel halk oyunları, ritm, temel müzik kursları düzenlenmesi planlıyor.

"Bu atölye sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar açık olacak"

Açılışta konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Söz verdiğimiz üzere Roman Kültür Sanat ve Eğitim Atölyesi’ni Yeşilkent Mahallemize kazandırdık. Atölye aslında 1 yıldır tamamlanmış vaziyette bekliyor. Pandemi koşulları nedeniyle açılışını gerçekleştiremedik maalesef. Bugünse pandemiye uygun koşullarda hizmet verecek atölyemizi sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyorum. Bu atölye sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar açık olacak ve özellikle çocuk ve gençlerimiz bu atölyeden yararlanacak. Avcılar halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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