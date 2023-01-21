Hamsi Festivali’nde kuymak için uzun kuyruk oluştu

Düzce (İHA) – Düzce Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel olarak yapılan 3. Hamsi Festivali’nin ikinci gününde Trabzon’un ünlü yemeği kuymak, vatandaşlara ikram edildi. Kuymaktan almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Düzce Anıtpark Meydanı’nda Trabzon kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için 3 yıldır yapılan Düzce Hamsi Festivali’nin ikinci gününde katılanlara Trabzon’un ünlü yemeği kuymak ikram edildi. Beş bin kişilik hazırlanan kuymak, hazırlanan kocaman tencerede alana getirilerek, festivale gelen vatandaşlara ikram edildi. Kuymaktan almak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Festivalde ayrıca Düzce Belediyesi Mehter Takımı da mini konser verdi. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, mehter takımının çaldığı marşlara da eşlik ettiler.