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Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı

Çanakkale’de korona virüs vakalarının artması sebebiyle Hamidiye Tabyaları 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyarete kapatıldı.

Kültür Sanat 15.04.2021, 14:09
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Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı

Çanakkale’de korona virüs vakalarının artması sebebiyle Hamidiye Tabyaları 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyarete kapatıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Korona virüs tedbirleri kapsamında Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 14. Nisan 2021 tarih ve 4/E sayılı kararına istinaden Anadolu Hamidiye Tabyası Kültür Parkı ve Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyarete kapatılmıştır."
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