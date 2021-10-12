banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!

Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu Bursa’da konser verdi

Bursa’da AHBAP Derneği’nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile konser verdi. Konserde Cumhuriyet marşları ve Rus marşları seslendirildi.

Kültür Sanat 12.10.2021, 00:54
Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu Bursa’da konser verdi

Bursa’da AHBAP Derneği’nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile konser verdi. Konserde Cumhuriyet marşları ve Rus marşları seslendirildi.

Sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile birlikte Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde PodyumPark’ta düzenlenen konser, Kızılordu askerlerinin Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.

Konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordusu ile birlikte İzmir marşı, Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi.

Konser büyük ilgi görürken, dinleyicilerin bazı marşlara eşlik ettiği görüldü.

Haluk Levent’in Rus Kızılordu Korosu ile söylediği ve Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül’de İstanbul’da başlayan, sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir’i de kapsayan turne 11 Ekim’de Bursa’da sona erdi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1