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Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...
Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin başlattığı fatura kampanyasına Musixen uygulamasından 50 Bin TL'lik destek geldi. Musixen uygulaması müzikseverlerle müzisyenleri aynı platformda buluşturarak yayınlarını ücretli olarak paylaşmasına ve para kazanmasına da destek oluyor.
Kültür Sanat 02.06.2021, 13:58 02.06.2021, 14:07
Sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından Musixen'in desteğini böyle paylaştı:
Önemli bir çalışma https://t.co/dIhIzA4Ta9— Haluk Levent (@haluklevent) June 2, 2021