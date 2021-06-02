banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Atilla Peker adliyede!
Atilla Peker adliyede!
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT Yayınında dikkat çeken detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT Yayınında dikkat çeken detay
İran'dan dijital para yasağı!
İran'dan dijital para yasağı!

Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...

Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin başlattığı fatura kampanyasına Musixen uygulamasından 50 Bin TL'lik destek geldi. Musixen uygulaması müzikseverlerle müzisyenleri aynı platformda buluşturarak yayınlarını ücretli olarak paylaşmasına ve para kazanmasına da destek oluyor.

Kültür Sanat 02.06.2021, 13:58 02.06.2021, 14:07
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...

Sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından Musixen'in desteğini böyle paylaştı:

Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu