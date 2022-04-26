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Halkbank’tan ‘Gülümseyen Kitap’ Projesi

‘Önce Halk Sonra Bankayız’ misyonuyla ülke kalkınmasına sadece finansal değil sosyal ve kültürel hizmetleriyle de destek veren Halkbank, ülke çapındaki yaygın ağının katkısıyla, kitap okuma alışkanlığını geliştirecek yeni bir kampanya başlattı. “Kitap kardeşliği’ duygusuyla evlerdeki kitapların bağışlanarak, şehir merkezlerinden uzaktaki ilk ve orta okulların yanı sıra huzurevlerinde kütüphanelerin kurulması hedefiyle ‘Gülümseyen Kitap’ projesini hayata geçirdi.

Kültür Sanat 26.04.2022, 14:47
Halkbank’tan ‘Gülümseyen Kitap’ Projesi

Halkbank, yurt çapında kitaplara erişimi kolaylaştıracak sosyal bir çalışmaya imza atıyor. Bankanın genel müdürlük personeli, şube çalışanlarından oluşan geniş bir gönüllü ekibi ve Medikal Turizm Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Gülümseyen Kitap’ projesiyle, köy okullarına ve huzurevlerine kütüphaneler kazandırılması amaçlanıyor. Kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi temelinde sosyal katılımcılığın da geliştirilmesi için hayata geçirilen proje ile evlerdeki okunmuş veya okunmayan, atıl bekleyen kitaplar potansiyel yeni okuyucularla buluşturulmuş olacaklar.

Hedef, en az 50 bin kitabın bağışlanmasını sağlamak

Halkbank, ‘Gülümseyen Kitap’ projesi kapsamında başta kendi çalışanları ve aileleri ile Halkbank müşterileri ve iş birliği yapacağı tüm kuruluşlar olmak üzere; gönüllü tüm kitapseverleri harekete geçirerek, bir yılda en az 50 bin kitaba ulaşmayı ve 500 ilköğretim okulunda, ayrıca çeşitli huzurevlerinde kütüphanelerin oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. 

Kitaplar nasıl bağışlanıyor?

Bağışçıların iletmek istediği kitaplar Halkbank şubelerine elden teslim edilebiliyor. Proje destekçilerinin gönüllük çerçevesindeki katılımlarıyla ihtiyaç görülen eserlerin bakım, onarım, tasnif ve envanterleme işlemleri yapıldıktan sonra, kitaplar belirlenecek okul ve huzurevlerinin tercihlerine göre kütüphanelerini zenginleştirmek ve gönderilmek üzere hazır hale getirilecek. Proje kapsamında bağışlanan kitaplar için Türkiye’nin değişik bölgelerinde belirlenen köy okullarının öğretmenleri ile irtibata geçiliyor. Bir yıl devam etmesi planlanan projede kitaplar, köy okullarının bulunduğu bölgedeki Halkbank çalışanlarının desteğiyle okullara teslim edilecek. 

“Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı edinmelerini desteklemeliyiz”

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, proje ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Finansal sorumluluğumuzun yanı sıra topluma sosyal ve kültürel olarak katkı vermeyi bankacılık anlayışımızın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Çocuk ve gençlerin dünyaya bakış açısını geliştiren, hoş görüyü pekiştiren ve düşünce evrenlerini büyüten kitaplarla buluşmasını ve kitap okuma alışkanlığı edinmesini mutlaka desteklememiz gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca huzurevlerindeki büyüklerimizin de kitaplara erişimini kolaylaştırarak, yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Evlerimizde okumayı tamamladığımız, paylaşmayı isteyeceğimiz pek çok kitap olduğuna inanıyoruz. Kütüphanemizde atıl olarak durmasındansa bunları çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize iletmek, son derece anlamlı bir paylaşım olur. Türkiye’nin en yaygın şube ağına sahip bankalarından biri olarak, bu gücümüzü Gülümseyen Kitap kampanyasıyla güzel sonuçlara ulaşmak için kullanmak istiyoruz. Paylaşıma açık tüm kitapseverleri kampanyamıza katılmaya çağırıyoruz.” 

Projenin tasarlanması sürecinde Halkbank Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapan Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr. Sinan İbiş ise şunları söyledi: “Ülkemizde kitap okuma alışkanlıkları maalesef dünya sıralamasında son çeyrekte yer alıyor, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin daha fazla kitap okumalarına ihtiyaçları var. Çünkü bilgi çağındayız ve okunan kitaplar, içselleştirilen bilgiler gençlerimizin, dolayısıyla dünyamızın geleceğini şekillendirecek. Evlerimizdeki kitapların paylaşılarak insanlarımızla kitap kardeşliği oluşturulmasının da çok önemli olduğunu, ayrıca paylaştığımız kitaplarımızla doğamızdaki ormanlarımızın ve çevremizin de korunmasına destek olduğumuzu söyleyebiliriz.”

Dr. Sinan İbiş ayrıca, kitap okumanın; yaşanan stresi azaltmak, yaşam süresini uzatmak ve hayat konforunu artırmak, insanların harcamak için biriktirmek zorunda oldukları mutluluk düzeylerini geliştirmek, başarı düzeyini zenginleştirmek, sosyal girişimcilikte öncü olmak ve itibar seviyesini sürdürülebilir kılmak gibi birçok faydası olduğuna da değindi. İbiş, “O nedenle insanlar; ailelerini, çocuklarını kitap okumak konusunda teşvik etmeliler ve birbirimize verebileceğimiz en önemli hediyelerin kitaplar olacağını unutmamalılar” diye konuştu. 

#Halkbank
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