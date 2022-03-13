Halk ozanı Hacı Taşan "bozlağın altın sesi" konseriyle anıldı

Kırıkkaleli halk ozanı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Hacı Taşan, vefatının 39. yılında "bozlağın altın sesi" konseriyle anıldı.

Kırıkkale Valiliği tarafından 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen "bozlağın altın sesi" konserde, sanatçı Orhan Hakalmaz, Hacı Taşan’ın oğlu Sondur Taşan ve yerel sanatçılar sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede, Hacı Taşan’ın eserleri seslendirildi. Konseri izleyenler Hakalmaz’ın türkülerine eşlik ederek, uzun süre alkış tuttu.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, konserde yaptığı konuşmada, Hacı Taşan’ın 39. ölüm yıl dönümünü andıklarını, her sanatçının kendi eserlerinin kendinden sonra söylenmesini veya görülmesini istediğini söyledi.

Hacı Taşan’ın oğlu Sondur Taşan, Ali Şahin ve yakında "Neşet" filminde oynayacak Bektaş Dolu’yu Kırıkkalelilerle buluşturduklarını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Bugün Hacı Taşan’ı kaybettiğimizin 39. yıl dönümü. Her sanatçı kendi eserlerini kendinden sonra söylenmesini görmesini ister. Şair kendi şiirlerinin okunmasını ister. Ozanlarımızda, türkücülerimizde, ahirete intikal ettikten sonra kendi eserlerinin söylenmesini ister. Bizde bu münasebetle kendi yereldeki değerlerimiz olan Hacı Taşan’ın çok kıymetli emaneti Sondur Taşan’ı, Ali Şahin’imizi, yakında ’Neşet’ filminde oynayacak olan Bektaş Dolu kardeşimizi sizlerle buluşturduk. Kırıkkale olarak dünyanın en bereketli topraklarında sayılmayız. Yılda bir kez ürün alıyoruz ve orman varlığımız çok zengin sayılmaz. Deniz kenarında da değiliz ama bunların hepsinden öte, gönül sazına mızrabını vurduran gönül ehli türkücülerin ana vatanındayız" dedi.

Konsere, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.