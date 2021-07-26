Halk ozanı Aşık Veysel’in adı Engelsiz Yaşam Merkezinde yaşayacak

Çankaya Belediyesi, sanat atölyelerinden sesli kütüphaneye, ebeveynlere kurslara kadar geniş bir yelpazede hizmet vereceği Engelsiz Yaşam Merkezinde büyük halk ozanı Aşık Veysel’in adını yaşatacak. Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde yapımı süren Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, dezavantajlı bireyler ve aileleri için sosyalleşme ve eğitim merkezi olacak.

Çankaya Belediyesi, son yerel seçimler öncesi yeni projeler arasında duyurduğu, nitelikli ve donanımlı bir engelsiz yaşam merkezini Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde inşa ediyor. Yapım çalışmaları hızlanan Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, bu yıl içinde hizmete açılacak. Engelli bireylerin sosyalleşmesi, yaşam becerileri kazanması ve kişisel gelişimleri için çok yönlü bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde, ebeveynler için kurslar, 65 yaş ve üzeri sakinler için de Baharevi yer alacak. Engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini karşılamayı öğrenebilecekleri örnek bir ev modelinde düzenlenen mutfak, salon ve banyo şeklinde düzenlenen Bağımsız Yaşam Ünitesinin de bulunacağı Merkez’de Çengel Atölye’nin faaliyetleri de yapılacak. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde ayrıca engelli çocuklar için kreş, grup terapileri için çalışma odası, bireysel danışmanlık ve psikososyal danışmanlık hizmetlerinin verileceği Bireysel Görüşme Odası, resim ve müzik atölyeleri, cam atölyesi, ahşap atölyesi, dans atölyesi, toplantı ve etkinlik salonu yer alacak. Çankaya Belediyesinin görme engelli bireyler için hizmet verdiği Sesli Kütüphane de yeni merkezde faaliyet gösterecek.

Ebeveynlere de hizmet verilecek

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana söz verdiği hizmet ve projelerin daha fazlasını halkın hizmetine sunduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu dönemde de verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak eğitim ve faaliyetlerin yer alacağı Engelsiz Yaşam Merkezimize büyük halk ozanı Aşık Veysel’in adını verdik. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli yurttaşlarımıza birçok alanda katkı sağlayacak. Merkezimizin bir an önce hizmete girmesi için çalışmalarımız sürüyor. Böylesine anlamlı bir proje için büyük heyecan duyuyoruz. Hem engelli yurttaşlarımıza hem de anne babalarına katkı sağlayacak. Çocuklarının eğitimi için Merkezimize gelecek anne babalar için de hobi ve kişisel gelişim kursları vereceğiz. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için de Baharevimiz olacak. En kısa zamanda hizmete açacağımız Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile bir kez daha halkımızın her koşulda yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum” diye konuştu.