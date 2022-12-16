Halfeti’de ilk millet kıraathanesi açıldı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde ilk olan millet kıraathanesi hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli projelerinden biri olan millet kıraathaneleri, Şanlıurfa’da bir bir açılmaya devam ediyor. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın seçim vaatleri arasında yer alan millet kıraathanesi ilçede hizmete açıldı. Her kesimden vatandaşın istifade edebildiği millet kıraathanesi içerisinde, kütüphane, okuma salonu, çocuk oyun salonu ile çay ve kahve içme alanları gibi çok sayıda sosyal alanları bulunuyor.

“Vaatlerimizi yerine getiriyoruz”

Vatandaşların ücretsiz faydalandığı merkezin açılışı, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayarak, Milli Eğitim Müdürü Müslüm Yıldırım, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış sonrası öğrencilerle bir araya gelen Albayrak, herkesi merkezden istifade etmeye davet etti. Abayrak, açılış sonrası konuşmasında, “Halfeti Belediyesi olarak yapımını tamamladığımız millet kıraathanemiz hizmete girmiş bulunmaktadır. Bizler verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Millet kıraathanesi içerisinde, çocuk kütüphanesi, kitap kafe ve çalışma salonları bulunmaktadır, 600 metrelik bir kapalı alana ve peyzaj düzenlemesi ile birlikte model mimari yapıya sahiptir. Millet kıraathanemizi faaliyete geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.