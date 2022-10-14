Hakim ve savcılardan kaligrafi sergisi

Van Bölge Adliye Mahkemesinde görevli hakim, savcı ve personel kaligrafi sergisi düzenledi.

Van Bölge Adliye Mahkemesinde hizmet veren hakim, savcı ve personel, 8 ay boyunca yaptıkları kaligrafi eserleri sergiledi. Bölge Adliye Mahkemesi girişinde düzenlenen ve 5 gün açık olacak olan sergide 21 kursiyere ait 46 eser sergilendi. Sergide konuşan Van Bölge Adliye Başkanı Emirşah Baştoğ, 2019 yılında açılan Van Bölge Adliye Mahkemesi’nde stresli iş ortamından biraz uzaklaşılması anlamında bir takım aktivitelerin düzenlendiğini ifade ederek, “Bu aktivitelerden bir tanesi de kaligrafi kursumuz. Pandemiden dolayı bu kurslarımızı biraz gecikmeli açtık. İlkini geçen sene açmıştık, bu sene ikincisini açmış olduk” dedi.

Kaligrafi kursunun yaklaşık 8 ay sürdüğüne dikkat çeken Baştoğ, “İlkokul öğrencilerinin yazmaya bir çizgi çizerek başlamaları gibi, kaligrafi kursuna başlayan kursiyerlerimizde aynı bir çizgi çizerek bu sanata başlıyorlar. Çok yoğun emek, özveri ve sabır isteyen bir sanat ama neticesinde bu güzel eserler ortaya çıkıyor. Bütün arkadaşlarımın ellerine, emeklerine sağlık. İnşallah bundan sonraki süreçte değişik aktivitelerle karşınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

21 kursiyere ait 46 eserin sergilendiğini belirten Kaligrafi Eğitmeni İbrahim Karabıyık ise yaklaşık 15 yıldır kaligrafi sanatıyla uğraştığına değinerek, “Pandeminin özellikle yoğun olduğu zamanlarda buradaki insanlar çok sıkıntılı günler yaşadı. Özellikle adliye gibi yoğun çalışmanın olduğu bir kurumda, bu sanatı burada icra etmek istediğimizi kurum amirlerimize söyledik. Onlarda olumlu karşıladılar. Bu konuda İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bize destek verdi ve burada kurs açmamız için öncülük etiler. İlk yıl 15’e yakın kursiyerin katılımıyla geçen sene sergimizi tamamladık. Bu sene daha fazla katılım oldu. Çünkü geçen seneki çalışmalar fazla beğenildi. Bu sene 21 kursiyer katıldı ve kurs bitiminde sertifikalarını aldılar. Bu günde 46 eseri halkın beğenisine sundular. Sergimiz pazartesi günü mesai bitimine kadar açık olacak. Bizler tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Serginin bir başka özelliğinin ise hakim, savcı ve adliye personeli tarafından yapılan eserlerin yer alması olduğuna vurgu yapan Karabıyık, “Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının yoğun mesailerine, yoğun çalışmalarına rağmen stresli ortamlarını bir tarafa bırakarak, sanata zaman ayırmaları, çok büyük özveri ile çalışmaları önemlidir. Bu sanat burada gelişsin, yayılsın. İstiyoruz ki her zaman bu tür etkinlikler adliyelerde ve farklı kurumlarda yapılsın. Ben bu anlamda bu güzel çalışmalardan dolayı tüm kursiyerlere ve verdikleri desteklerden dolayı kurum amirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.