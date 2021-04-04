HAK-İŞ üyesi gençlerin emeği ebru sanatına yansıyacak

HAK-İŞ, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle “Gençlerin Emeği Ebrunun Renklerine Yansıyor” projesi gerçekleştiriyor. Bu kapsamda proje ile birlikte HAK-İŞ üyesi gençler ve aileleri ebru sanatı eğitimi alacaklar.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle özgün bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, “HAK-İŞ olarak yenilikçi bakış açımızla hayata geçirdiğimiz ‘Gençlerin Emeği Ebrunun Renklerine Yansıyor’ projemizle, ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Projeyle, HAK-İŞ’li genç emekçiler, eşleri ve çocukları ebru sanatı ile tanışacak, gençlerin emeği ebrunun renklerine yansıyacak” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kültür ve sanatın insan ve kurumların hayatını şekillendiren, yeni ve güzel bakış açıları kazandıran önemli bir alan olduğuna inanıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu, tüm üye sendikaları ile birlikte ve artan bir etkinlikle kültür sanat çalışmalarını sürdürmekte, bilginin sınırları ortadan kaldırdığı, kültür ve sanatın insanlığın ortak değeri olduğu bir çağda, ‘Kültür Sanat Komiteleri’ aracılığıyla kültüre sanata sendikal bakış açısını katmayı, kültür ve sanat ile sendikal hareketin içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını, iş ve aile yaşamını kültürel ve sanatsal etkinliklerle uyumlaştırmayı hedeflemektedir.

HAK-İŞ olarak, geleneksel sanatların, toplumda birlik ve bütünlük oluşturan, kültürel bağları güçlendiren, geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kuran bir köprü niteliği taşıdığına inanıyoruz. Geleneksel sanatların en önemli dalı olan ve UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan ebru sanatını, üyemiz genç emekçiler, aileleri ve çocukları ile buluşturarak, geleneksel el sanatının yaşatılmasına, genç kuşaklara aktarılmasına, tarihi ve geleceğine sahip nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.”

Eğitimler 8-9 ve 12 Nisan’da

Proje kapsamında 8-9 ve 12 Nisan tarihlerinde Ankara’da HAK-İŞ Konfederasyonu’nda ebru sanatı eğitimleri gerçekleştirilecek. Ebru sanatının tarihçesi hakkında bilgi verilecek olan eğitimlerde, HAK-İŞ üyesi gençler, eş ve çocukları ustaların gözetiminde ebru yapmayı deneyimleyecek. Çalışma hayatına emekleriyle renk katan gençler, şimdi de ebru sanatı için emek verecek ve emekçilerin bakış açısını ebru ile yansıtacak.

Eğitimlerin tamamlanmasından sonra ilerleyen tarihlerde genç emekçilerin yaptığı ebrulardan oluşan “Gençlerin Emeği Ebru” sergisinin açılışı ve projenin kapanış toplantısı gerçekleştirilecek.