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Hak İş: "Cumhuriyetimizin sosyal olarak daha çok güçlendiği, dünyaya örnek demokrasi uygulaması ile taçlandığı nice yıllar diliyoruz”

Hak-İş Yönetim Kurulu tarafından Cumhuriyetin ilanının 98. Yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünü kutluyor, Türkiye işçi hareketine, çalışma hayatına ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhuriyetimizin sosyal olarak daha çok güçlendiği, 98 yıllık şanına uygun, dünyaya örnek bir demokrasi uygulaması ile taçlandığı nice yıllar diliyoruz” denildi.

Kültür Sanat 28.10.2021, 11:05
Hak İş: "Cumhuriyetimizin sosyal olarak daha çok güçlendiği, dünyaya örnek demokrasi uygulaması ile taçlandığı nice yıllar diliyoruz”

Hak-İş Yönetim Kurulu tarafından Cumhuriyetin ilanının 98. Yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünü kutluyor, Türkiye işçi hareketine, çalışma hayatına ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhuriyetimizin sosyal olarak daha çok güçlendiği, 98 yıllık şanına uygun, dünyaya örnek bir demokrasi uygulaması ile taçlandığı nice yıllar diliyoruz” denildi.

Hak-İş Yönetim Kurulu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin 98 yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 29 Ekim 1923 yılında büyük zorluklar, eşsiz özveri, gayret ve kahramanlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, dünyada eşi görülmemiş bir başarıya imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, modern bir devlet olarak siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda, demokratikleşme, hukuk devletini gerçekleştirme, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler gösterme noktasında önemli aşamalar kaydetmiştir.

Irkı, dini, dili, inancı, mezhebi, derisinin rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun her Türk vatandaşının ortak varlığı olan Cumhuriyet, geçmişten geleceğe uzanan bir beraberliktir. Cumhuriyetin en önemli teminatını, halkımızın Cumhuriyet ideallerini sahiplenmesi ve koruma iradesi oluşturmaktadır. Bundan 98 yıl önce Cumhuriyet ilan edildiğinde egemenliğin kayıtsız şartsız milletin kendisine ait olduğu, milletin gücünün üzerinde hiçbir gücün olamayacağı en açık haliyle ifade edilmiştir. Tarihten bu yana devletimizi bölmeye, parçalamaya çalışanlar, özgürlüğünden ve bağımsızlığından vazgeçmektense ölmeyi tercih eden asil bir milleti karşısında bulmuştur. En son 15 Temmuz’da milletimiz, iradesinin üzerinde tahakküm kurmak isteyenlere en büyük dersi vermiş, demokrasiden yana tavrını çok net bir şekilde göstermiştir. Gücünü geçmişten alan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen Türkiye, şanlı tarihi birikimi ve sağlam demokrasisiyle karşısına çıkan bütün sorunların üstesinden gelebilecek güce ve imkana sahiptir.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemize, insanımıza ve bu ülkenin geleceğine güveniyoruz. Türkiye demokrasi yolunda ilerlemeye devam edecektir. Umutlarımızı kaybetmeden, geleceğe ait beklentilerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmeden, kendimize güvenerek yaşadığımız bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ülkemizin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği için bölgesinde etkin, güçlü, oyun kurucu ve söz sahibi bir Türkiye olma yolundaki mücadelesini destekliyoruz. Ülkemizin başarısının, aynı zamanda bölgemizdeki, küremizdeki ve bütün dünyadaki mazlum ve mağdurların yüreğinde yanan bir ışık olduğuna yürekten inanıyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş Yıldönümünü, büyük bir coşku ile kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canını feda eden bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş Yıldönümünün, Türkiye işçi hareketine, çalışma hayatına ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhuriyetimizin sosyal olarak daha çok güçlendiği, 98 yıllık şanına uygun, dünyaya örnek bir demokrasi uygulaması ile taçlandığı nice yıllar diliyoruz.”

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