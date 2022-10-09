Hadrianopolis’te gün yüzüne çıkarılan tarihi kalıntılar ziyaretçi sayısını artırdı

MÖ 1. yüzyılda kurularak MS 8. yüzyıla kadar kullanıldığı tahmin edilen Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kentinde son günlerde ortaya çıkarılan tarihi kalıntılar yerli ve yabancı turistlerin sayısını artırdı.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianopolis Antik Kenti’nde kazı çalışmaları Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş öncülüğünde devam ediyor. At, boğa, fil, panter, geyik, tavus kuşu gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaikler ve 12 kilometrekare alanı içine alan bölgede de iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık kamu ve diğer tür yapıların yer aldığı antik kent ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Son günlerde "Sağlık Tanrısı" olarak adlandırılan Asklepios’un izine rastlanmasıyla antik döneme ait bir hastane olduğu tespit edildiği ve bin 500 yıllık mozaiklerin bulunmasıyla ilgi çeken bölgede ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Çelikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada gün yüzüne çıkarılan kalıntıların turistler tarafından ilgi gördüğünü belirterek, "Bu kalıntıların sayıca artmasıyla buraya gelen turistlerin sayısı da arttı. Yaz aylarında burada aylık yaklaşık 10 bin turisti misafir ediyoruz" dedi.

Misafirlerin çoğunun yerli olduğunu ifade eden Çelikbaş, "Yabancı turistler de buraya gelmekte. Özellikle Uzak Doğu’dan ve Avrupa’dan turistler çok fazla rağbet gösteriyor" diye konuştu.

Öğrenci kafilelerinin de sıklıkla antik kenti ziyaret ettiğini ve bölgede çıkarılan mozaiklerle diğer kalıntıları merakla incelediklerini aktaran Çelikbaş, "Hadrianopolis’te gün geçtikçe ziyaret alanlarını çatı ve farklı restorasyon projeleriyle artırmaya devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Antik kente gelen turistler için ziyaretçi defteri tuttuklarını kaydeden Çelikbaş şunları söyledi: "Hafta sonları yaklaşık 100 araçla misafirlerimiz geliyor. Bu önemli bir rakam. Hadrianopolis’e henüz turistik turlar başlamadı. Bölgede antik kent anlamında ziyaret edilebilen tek nokta burası. Bu da Hadrianopolis’i bölgedeki önemli bir turistik ve tarihi kent noktalarından biri haline getiren etken."