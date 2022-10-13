Hadrianopolis Antik Kenti’nde kazı çalışmaları sürüyor

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan ve "Batı Karadeniz’in Zeugması" olarak adlandırılan Hadrianopolis Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Hadrianopolis Antik Kenti’ni ziyaret ederek, yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Hadrianopolis Antik Kenti’nde kazı çalışmaları esnasında ortaya çıkarılan tarihi eserleri inceleyen Vali Gürel, Kazı Başkanı Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’tan bilgi aldı.

Gürel’e antik kent imcelemesinde; Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Genel Meclis üyeleri Sunay Yaka ve Sırrı Şen ile ilçe protokolü eşlik etti.