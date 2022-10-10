Altındağ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hacı Bayram Veli Müzesi, 11 Ekim Salı günü ziyarete açılıyor. Müzede, Hacı Bayram Veli’ye ait şahsi eşyaların da yer alacağı koleksiyon ilk defa sergilenecek.

Altındağ Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Hacı Bayram Veli Müzesi" açılıyor. Hacettepe Mahallesi Koyungözü Sokak’ta bulunan müze, 11 Ekim Salı günü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılacak. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, açılış öncesinde müze hakkında açıklamalarda bulundu.

“Ankara’ya değer katacak”

"Ankara çok anlamlı bir müze daha kazanacak ve Hacı Bayram Veli Müzesi, Ankara’ya değer katacak" diyerek, Hamamarkası’nda hayata geçirilecek müze ile ecdat yadigarına sahip çıkmayı hedeflediklerini de vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Ecdadımızın yadigarı olan önemli eserleri ve kültürel değerleri, gelecek nesillere sapasağlam ve yakışacak bir şekilde aktarabilmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz" diye konuştu.

“Bu eşyalar ilk kez bir müzede sergileniyor”

Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli’ye ait eşyaların ilk defa bir müzede sergileneceğinin altını çizen Başkan Balcı, müze hakkında şu bilgileri verdi:

“Müzede, Hacı Bayram Veli’nin tasavvuf anlayışı, ekolü ve yaşam felsefesi ile yaşadığı dönemdeki Ankara’nın hayranlık uyandıran kent tarihi ve ahilik kültürü ele alınıyor. Ankara Etnografya Müzesinde yıllardır koruma altında bulunan Hacı Bayram Veli Koleksiyonu, ilk kez bir müzede sergilenecek. Bu koleksiyonda; 2 adet boyundan geçmeli yün hırka, 1 adet murakka hırka, 1 adet önü açık hırka, 1 adet keçe külah, 1 adet Bayrami tacı, 1 adet 7 terkli Eşrefi tacı, 1 adet Himmetiye terksiz tacı, 1 adet tarikat sancağı ve dönemin şairlerinin Hacı Bayram Veli üzerine yazdığı şiirlerin bulunduğu levhalar ziyaretçiler ile buluşacak. Eserlerin bakım ve yenilemesi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı, Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarında gerçekleştirildi. Ortaya çıkan eserler ve bu anlamlı müze için hepimiz çok heyecanlıyız. Biz bu müzeyi hayata geçirirken temel hedefimiz Hacı Bayram Veli gibi Ankara için önemli bir manevi şahsiyeti geniş kitlelere anlatabilmektir. Bu müze bizim Ankara’nın tarihine ve kültürüne sahip çıkma anlayışımızın önemli bir adımıdır. Hacı Bayram Veli ile ilgili diğer çalışmalarımız da tamamladığında kentte önemli bir farkındalık oluşacağına inanıyoruz. Çünkü hepimiz Hacı Bayram Veli’yi anlamalı ve tanımalıyız.”

Müzenin içinde zamanda yolculuk

Müzenin mimari restorasyonu ve iç dekorasyonunun da büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Balcı, restorasyon ve dekorasyon süreci hakkında şunları aktardı:

“Müze olarak restore edilen yapı, toplamda 500 metrekarelik bir alana sahip. Üst katın restorasyonunda detaylara o kadar özen gösterildi ki ara kapılar aynı zamanda bir zaman koridoru olarak planlandı. Ziyaretçiler bir hikaye çerçevesinde, adeta bir zaman diliminden diğerine geçecek. Müzede anlatılan hikaye ise 4 ana başlığa bölündü. Böylece her başlık bir diğerine hazırlık yapacak ve ziyaretçi anlam bütünlüğünü kaybetmeden temaları birbirine bağlayabilecek. Bu başlıklar aynı zamanda müzenin 4 salonuna adını verdi. Bu salonlar Ankara Salonu, Ahilik Salonu, Hacı Bayram Veli Salonu ve Bayramilik Salonu olarak adlandırıldı. Hacı Bayram Veli müzede, usta bir öğretici, bir mürit, bir mürşit, bir şehrin manevi lideri olarak tüm yönleriyle ele alındı. Müzede Ahi Ankarası’nı sembolize eden eserlerden oluşan 3 vitrin, derviş çeyizini oluşturan eserlerden oluşan 2 vitrin ve Hacı Bayram Veli’nin Etnografya Müzesinde bulunan koleksiyonunun sergileneceği 7 vitrin bulunuyor.”

Kente dokunan bir müze

"Hacı Bayram Veli Müzesi", başkentin en önemli sembollerinden biri olan Hacı Bayram Veli’nin doğumundan vefatına kadar inşası için emek harcadığı Ankara ile ilişkisini gözler önüne seren bir müze. Müzede, etkileşim odaklı bilgilendirme ve sergileme tasarımları yer alıyor. Müze ayrıca, somut ve soyut kültür varlıklarının tematik olarak anlatıldığı, çağdaş müzecilik anlayışıyla dizayn edilen, ziyaretçilerin görsel ve deneysel uygulamalarla keyifli zaman geçireceği yenilikçi bir proje olarak fark oluşturuyor.

Çok dilli ve uluslararası

Koleksiyonu Ankara merkezli olan "Hacı Bayram Veli Müzesi"; Türkçe, Arapça ve İngilizce hizmet verecek. Müze, evrensel ölçekte bir değer olan Hacı Bayram Veli’yi, bir rol model olarak uluslararası düzeyde tanıtmayı hedefliyor. Tarihi Hamamarkası bölgesinde açılacak olan müzede, müze içi deneysel uygulamalar ve etkinlikler de gerçekleştirilecek. Mağaza, kafe, sergi ve seminer salonlarında ise ziyaretçilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verilmesi amaçlanıyor.