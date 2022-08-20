Gürsu’nun “Kırlangıç Sofrası” muhteşem manzarasında misafirlerini lezzetlerle buluşturuyor

Bursa’nın gözde turizm noktalarından biri olan “Gürsu Adrenalin Park”, yenilenen yüzü ve doğasıyla, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Gürsu Belediyesince, Ericek’te oluşturulan ve düzenleme çalışmalarıyla daha konforlu hale gelen Adrenalin Park; yeni yüzüyle, rengarenk bungalov ve hobbit evleriyle, yaz kış muhteşem manzaralar oluşturan doğasıyla doğa ve adrenalin tutkunlarını, yurtiçi ve yurtdışından misafirlerini ağırlıyor.

Adrenalin Park bünyesinde, “Kırlangıç Sofrası” adıyla hizmet vermeye başlayan taş restoran, Ericek Gölü’nün muhteşem panoramik manzarasına hâkim görselliği ve özel lezzetleriyle, misafirlerini doğanın huzurunda ağırlıyor.

“Adrenalin Park’ımız, doğayla iç içe, huzur dolu anlar yaşamak isteyenlerin gözdesi” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Adrenalin Park’ımızın sadece Bursa ve Gürsu sınırlarında değil, ulusal ve uluslararası boyutta turizm merkezi olması hedefiyle projeler üretiyoruz. Gürsu’muzun, doğal zenginliğini gözler önüne seren Adrenalin Park’ımız, sunduğu olanaklarla doğa ve adrenalin tutkunlarının gözde merkezleri arasında yerini almış durumda. Doğa sporları alanında, Bursa’mızın önemli alternatif merkezleri arasında yerini alan ve Gürsu Muz’un simgelerinden biri olma özelliği taşıyan Adrenalin Park’ımızı her anlamda konforlu hale getiriyoruz. Yeni hizmete sunduğumuz Kırlangıç Soframız da, doğayla bütünleşen mimari yapısı ve muhteşem manzarasıyla, misafirlerini özel lezzetlerle ağırlıyor. Tesisimiz, yaz kış muhteşem manzaralar sunan doğal güzelliğiyle, birçok branşta spor yapma ve doğayla iç içe keyifli zamanlar geçirme imkânı sunmakta. Tüm doğa ve adrenalin tutkunlarını, yazı ayrı, kışı ayrı, gecesi ayrı gündüzü ayrı güzellikteki muhteşem manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkarmaya bekliyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi’nce yapılan çalışmalarla sunduğu imkânlar genişletilen ve yenilenen web sitesiyle de sunulan hizmetlerin anlatıldığı Adrenalin Park Tesisi; bungalov evler, hobit evler, konteyner evler, çadır ve yapımı devam eden taş evlerde konaklama imkanları sunarken; panoramik manzarasıyla restoran ve kafeterya hizmeti; yörük ve kıl çadırlarında etkinlik yapma imkanı da sunmakta.

Eğlence unsurunun da olduğu eko turizmin gelişmesi hedefiyle oluşturulan ve birçok doğa sporunu bir arada yapma olanağı sunan Adrenalin Park Tesisi bünyesinde; dağcılık, tırmanma parkuru, kampçılık alanı, zipline, kano ve deniz bisikletinin kullanılabileceği gölet sporları alanı ve seyir alanları yer almakta.

Yamaç paraşütü, tırmanma ve ofroad yarışları, doğa yürüyüşleri, kampçılık, dağcılık ve benzeri faaliyetlerin de gerçekleştirildiği Adrenalin Park doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlamayı bekliyor.

Festivaller, spor yarışları, piknikler, konserler, toplantılar, şenlikler ve benzeri birçok organizasyonun da gerçekleştirildiği Adrenalin Park, en özel anlara da tanıklık edecek doğasıyla tüm doğaseverler için alternatif oluşturmakta.