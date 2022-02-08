Gürsu Belediyesi’nden gençlere tarih şuuru

Gürsu Belediyesi’nin kültür sanat şehri Gürsu’yu oluşturma yolunda gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında, gençler için “İmparatorlukların Çöküşü” konulu konferans düzenlendi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Tarihini bilen, tarihine sahip çıkan gençlerimizin şekillendireceği geleceğimiz, tarihinden güç alacak olan nesillerimizle çok daha aydınlık olacaktır. Gençlerimizin, tarihi köklerinin sağlamlığıyla, diline, dinine, gelenek ve göreneklerine sahip çıkacak nesiller olarak yetişmesinde bizler de üzerimize düşen sorumlulukla bu programları gerçekleştiriyoruz. Yakında hizmete açacağımız Kültür Merkezi’mizle bu programlarımızı daha da yoğunlaştırarak hemşehrilerimizi kültür sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Değirmen Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen faaliyete katılan gençler, sohbet havasında geçen konferansta, tarihin bugünümüze dersler çıkarılması gereken noktaları hakkında da bilgi sahibi olma imkanı buldu.

Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilecek programlar kapsamında, Gürsulular tarih, edebiyat ve medeniyet konulu konferanslarla buluşturulacak.