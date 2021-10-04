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Gürsu adrenalin festivalı renkli görüntülere sahne oldu

Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Adrenalin Festivali, doğa ve adrenalin tutkunlarını buluşturdu.

Kültür Sanat 04.10.2021, 00:43
Gürsu adrenalin festivalı renkli görüntülere sahne oldu

Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Adrenalin Festivali, doğa ve adrenalin tutkunlarını buluşturdu.

Gürsu Adrenalin Park’ta düzenlenen ve iki gün süren Festival kapsamında; kamp, offroad ve motokros gösterileri, uçurtma şenliği, mini golf macera parkuru, geleneksel okçuluk, zipline, doğada spor ve yürüyüş, kano yarışları, bisiklet ve feok parkuru etkinliklerinin yanında Vira Cemal ve Nahide Babaşlı konserleri gerçekleştirildi.

“Doğanın sunduğu huzur ortamında spor yapmanın ve günlük rutinlerimizdeki hızda, çoğu zaman yaşayamadığımız anı hissetmenin manevi doyumunu yaşama imkanı bulduğumuz keyifli bir festival oldu. Festivalimizin gerçekleşmesinde olan destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Adrenalin Parkımız her mevsimde ayrı güzellikler sunan muhteşem doğasıyla böyle etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Tüm doğa ve adrenalin tutkunlarını tesisimizde ağırlamayı bekliyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle organize edilen Gürsu Adrenalin Festivali, iki gün boyunca düzenlenen etkinliklerle renkli görüntülere sahne olurken, festivale katılanlar, Gürsu Adrenalin Park’ın muhteşem doğasında spor aktiviteleri yapmanın ve doğanın huzurunu hissetmenin keyfini yaşadı.

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