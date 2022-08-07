Güneydoğudaki tek kayak merkezine otel yapılıyor

Bölgenin tek kayak merkezi olma özelliğine sahip Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezine otel yapılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan otel için kazı çalışmalarına başlandı.

2023’de İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa’nın kış turizminde cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Şanlıurfa, kayak merkezinin tamamlanmasıyla birlikte kış turizminden de adından söz ettirecek. Belediye tarafından yapımına başlanan otel 3 kattan oluşuyor. Toplam 3 bin 600 metrekare alanı kapsayan otelde iki kapalı alandan oluşacak. Otel ile tesisin içerisinde restoran, kafeterya ile 18 adet oda yer alacak. Vatandaşların merkezde araçlarını koyabilecekleri 2 adet de açık otopark yapılacak.

Kış Turizminde büyük bir katkı sağlaması planlanan Karacadağ Kayak Merkezinde inşaat çalışmalarına başlanılan otel inşaatının kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.