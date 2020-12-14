Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

Ödüllü yönetmenin bu sabah erken saatlerde ‘corona’ tedavisi gördüğü Letonya’daki bir hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Kim Ki-duk’un oturma izni almak için ev satın alma niyetiyle Baltık ülkesine gittiği belirtildi. Ölüm haberi, Letonya’da yaşayan ve yerel festival ArtDocFest’i yöneten Rus belgesel film yapımcısı Vitaly Mansky ve Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.

1960 yılında Güney Kore’nin Bonghwa kentinde doğan Kim Ki-duk uluslararası festival çevresinde dalgalar yaratan yüksek kaliteli, genellikle karanlık ve tartışmalı bir sinemanın yönetmeni olarak tanınıyor.

Ünlü yönetmen Venedik Film Festivali'nde arkasına bastığı ayakkabılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

25 FİLMİ BULUNUYOR

Sinema hayatındaki 25 yılında 25 filmi bulunan usta yönetmenin en önemli eserleri arasında, Pieta, İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... Ve İlkbahar, 3-Demir (Boş Ev) ve Moebus filmleri gösteriliyor.

KİM Kİ DUK KİMDİR?

Kim Ki Duk, yoksul bir ailede ve şiddet eğilimli Kore Savaşı gazisi bir babayla yetişti. Okul eğitimini 14 yaşında bırakan Kim, uzun yıllar fabrikalarda çalıştı. İki yıl mecburi askerlik hizmetini yaptıktan sonra film sektörüne adım atmak için Fransa'ya taşındı.





Daha sonra Güney Kore'ye dönen Kim, 1996 yılında evsiz bir adamın toplu tecavüze uğrayan bir kadın ile bağını konu alan ilk filmi Timsah'ı çekti. Bu filminde Kim, sonraki fimlerinde de sıklıkla görülen, toplum dışına itilmiş erkek ile genelde fahişe olan kadın karakterler arasındaki bağları tema olarak işledi. Hem erkek hem kadın şiddeti, sanat hayatı boyunca Kim'in filmlerinin ana ögelerinden biri oldu.





Uluslararası festivallerde çok sayıda ödül kazanan Kim Ki Duk, eserlerindeki kadın portreleri ve özellikle de 2012'de Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü kazanan "Pieta" filmindeki şiddet sahneleri nedeniyle eleştirilere de maruz kalmıştı.





Küresel bir harekete dönen #MeToo kapsamında bazı aktristler tarafından Kim‘e tecavüz ve taciz suçlamaları yapılmıştı. Kim bu iddialara direk olarak yanıt vermemiş ancak kasım ayında bir aktriste karşı kaybettiği bir davanın ardından temyiz başvurusunda bulunmuştu.