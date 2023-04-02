Güney Koreli turistler deprem bölgesindeki tarihi alanları gezdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’a gelen Güney Koreli ilk turist kafilesi kentin tarihi alanlarını gezdi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adıyaman’da, binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Meydana gelen deprem sonrası Güney Kore’den ilk olarak 25 kişilik turist kafilesi uçakla Adıyaman Havalimanı’na geldi. Burada çiçeklerle karşılanan turistler, daha sonra karayoluyla ilk olarak Adıyaman’ın tarihi Karakuş Tümülüsü’nü ardından da Cendere Köprüsü’nü gezdi. Kentin tarihi alanlarını gezerek oldukça keyifli anlar yaşayan Güney Koreli turistler daha sonra Nemrut Dağı’na çıkmak üzere yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti. Turist kafilesinin Türkiye’nin bir çok ilinde yapacağı 8 günlük gezinin ardından yeniden ülkelerine dönecekleri belirtildi.