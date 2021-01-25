Güneşte Kaybolmuş - Lost in the Sun filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

GÜNEŞTE KAYBOLMUŞ ( LOST IN THE SUN )

YAPIM YILI: 2016

YÖNETMEN: TREY NELSON

OYUNCULAR: JOSH DUHAMEL, JOSH WIGGINS, LYNN COLLINS





Henüz yeni yetim olmuş bir çocuk olan Louis'le yolları kesişen küçük çaplı sahtekâr John'un hikayesi. Suç ortaklığı yapan ikilinin maceraları ilerler ve John çocuğu bir dizi soyguna sürükler, bu sırada aralarında beklenmedik ve güçlü bir bağ gelişecektir.

İlk Gösterim tarihi: Güneşte Kaybolmuş - Lost in the Sun filmini 12.5.2016 tarihinde Digiturk Moviemax Action HD kanalında yüksek görüntü kalitesi ile izleyebilirsiniz.

Güneşte Kaybolmuş - Lost in the Sun

2015 - ABD Aksiyon, Dram, Gerilim Güneşte Kaybolmuş - Lost in the Sun filmin yönetmenliğini Trey Nelson yaptığı Oyuncuların Josh Duhamel, Lynn Collins, Emma Fuhrmann, Mylinda Royer, Deborah Abbott'ten oluşmaktadır.

John alanında uzman bir sahtekardır. Zaman geçtikçe artık yetersiz kaldığını anlayacak ve yetim bir genci yanına alacaktır. Bir dizi soyguna çocuğu da dahil eden John ilerleyen zaman diliminde gerçek anlamda onu sahiplenmeye başlayacaktır.





Joshua David Duhamel, ABD'li sinema ve televizyon oyuncusu, eski model. Transformers film serisindeki William Lennox rolüyle ün kazanmıştır.1972'de Minot, Kuzey Dakota'da doğan aktörün babası Larry reklamcı, annesi Bonnie L. Kemper ise masaj terapistiydi. Ashlee, Mckenzee ve Kassidy adında 3 kız kardeşi vardı. Liseden sonra dişçi olmak için Minot Üniversitesi'ne başladı, ancak okulu bitirmesine çok kısa süre kala okulu bıraktı. California'ya taşındı ve modellik yapmaya başladı.





Lynn Collins 2004 yılında Shakespeare adlı oyunda rol almıştır. Son olarak Kayla Silverfox karakteriyle X-Men Wolverine'da rol almıştır.





Mayte Michelle Rodriguez, 12 Temmuz 1978’de Porto Riko’lu Rafael Rodriguez ve Dominik Cumhuriyeti asıllı Carmen Milady Pared’in kızı olarak Bexar County, Texas’ta dünyaya geldi. 8 Yaşındayken anne ve babası boşanan Rodriguez, annesiyle birlikte Dominik Cumhuriyeti’ne yerleşti ve dindar bir kadın olan anneannesi tarafından Yehova Şahidi olarak yetiştirildi. 3 sene sonra Porto Riko’ya ardından da New Jersey’e yerleştiler ve 6 okuldan atıldıktan sonra 17 yaşında liseyi terk eden Rodriguez, daha sonra Lise mezunu sayılmasını sağlayan GED sınavına girdi ve başarılı oldu.







Michael Pena 13 Ocak 1976, Chicago doğumlu olan Michael Pena; Crash, Dünya Ticaret Merkezi,Arslanı Kuzulara gibi filmlerde rol almıştır. Özellikle Tetikçi'deki performansı,eleştirmenler tarafından büyük beğeni toplamıştır.