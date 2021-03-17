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GÜNEŞİN KARANLIĞINDA (THE LINCOLN LAWYER) FİLMİNİN KONUSU NEDİR OYUNCULARI KİMLERDİR?
Zamanının çoğunu Los Angeles’ta ofisi olarak kullandığı Lincoln marka arabasında geçiren yakışıklı avukat Mick Haller’ın kariyeri, önemsiz suçlar işlemiş suçluları savunmakla geçmiştir. Bir gün karşısına önemli bir dava dosyası çıkar. Beverly Hills’in oldukça zengin ve tanınmış kişilerinden biri cinayetle suçlanmaktadır.
Kültür Sanat 17.03.2021, 08:25
GÜNEŞİN KARANLIĞINDA (THE LINCOLN LAWYER)
Yönetmen: BRAD FURMAN
Yapım Yılı: 2011
FİLMİN AFİŞİ
Zamanının çoğunu Los Angeles’ta ofisi olarak kullandığı Lincoln marka arabasında geçiren yakışıklı avukat Mick Haller’ın kariyeri, önemsiz suçlar işlemiş suçluları savunmakla geçmiştir. Bir gün karşısına önemli bir dava dosyası çıkar. Beverly Hills’in oldukça zengin ve tanınmış kişilerinden biri cinayetle suçlanmaktadır.
Oyuncular: