Güncel Türkçe sözlüğe yeni yazılım

Türk Dil Kurumu tarafından 9. Uluslararası Türk Dili Kurultayı düzenlendi. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, genel ağda da olan Güncel Türkçe sözlüğe yeni bir yazılım yapıldığını söyledi. Gülsevin, “Bizim Türkçemiz eğer Mustafa Kemal’in Türkçesiyse, ‘dahili ve harici bedhahların olacaktır’, bu kelimelerin hepsi Türkçe sözlükte olmalı” dedi.

Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın açılış programı Türk Dil Kurumu konferans salonunda yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da kurultaya yazılı mesaj gönderdi. Açılış konuşmasını yapan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, “12 Temmuz 1932 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Dil Kurumu kurulmuş, aynı yıl 26 Eylül’de Birinci Türk Dil Kurultayı toplanmıştır. 10 gün süren toplantının sonunda üyeler 26 Eylül’ün ‘Dil Bayramı’ olmasını teklif ettiler ve oy birliğiyle kabul edildi” ifadelerini kullandı.

“Güncel Türkçe sözlüğüne yeni bir yazılım yapıldı”

TDK’nın çalışmaları kapsamında Tarihi Metinler Sözlüğü ve Tarama Sözlüğü’nün de yapıldığını söyleyen Gülsevin, “12 ciltlik ‘Halk Ağzından Derleme Sözlüğü’ yapıldı ve birçok dil bilgisi çalışması yapıldı. Vaktinde yıllar önce Anadolu metinlerinden 1 milyon 200 bin fiş çıkarıldı. 13, 14 ve 15. yüzyıllardan 12 milyon fiş şuanda bulunduğumuz binada zapt ediliyor. Biz onun a maddesini dijitale geçirdik. Büyük Osmanlı Türkçesi sözlüğümüz, onu da bu üç yıl içinde arkadaşlarımız iki cilt halinde bitirdi. Güncel Türkçe sözlüğümüz herkesin başvurduğu genel ağda da olan, telefon ve tabletlerde de ücretsiz indirilebilen o sözlüğe yeni bir yazılım yapıldı. Eski halk ağzındaki terimler bir şekilde orada birleştirilecek ve telif edilmiş şekilde büyük sözlük olacak. Bizim Türkçemiz eğer Mustafa Kemal’in Türkçesiyse, ‘dahili ve harici bedhahların olacaktır’, bu kelimelerin hepsi Türkçe sözlükte olmalı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

“İnsanın düşünce ve ruhu dil sayesinde gelişir"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu ise, “Dil sadece konuşma değil, dünyayı ve eşyayı tanımlama aracıdır. İnsanın düşünce ve ruhu dil sayesinde gelişir. Dilinde var olan dünyasında olan şeylerdir, dilinde olmayan dünyasında yok demektir. Bu sebeple de varoluşun temel koşullarından biri dildir. Dil olmadan varlık da kanıtlanamaz. Dilin tanımladığı şeyin varlığı tanımlanabilir. Bu bakımdan her dil bir dünyadır. Bu dünya sadece cisimler ve nesnelerden oluşmuş maddi dünya değildir. İnsanın kendisini tanımladığı, ait olduğunu hissettiği ve kimliği haline getirdiği değerler bütünü de dil sayesinde oluşmuştur. Türkçe’mize emek vermiş bütün ilim insanlarını rahmet, saygı ve sevgiyle anıyorum” ifadelerini kullandı.