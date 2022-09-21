Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü’ne 150 ülkeden 4 milyondan fazla erişim sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işaret dilini öğrenmek isteyenler, işitme engelliler okullarında öğrenim gören öğrenciler ve işaret dili eğitimi veren eğitimciler için hazırladığı Güncel Türk İşaret Dili (TİD) Sözlüğü’ne 150 ülkeden 4 milyondan fazla erişim sağlandı.

Bakanlık tarafından 2017’de https://tidsozluk.aile.gov.tr/ internet adresinden kullanıcıların hizmetine sunulan Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü, Türkiye’nin 26 ilinden ve 116 Türk işaret dili anadili konuşucusundan elde edilen Türk işaret dili derlemine dayanıyor. Video tabanlı olarak çevrim içi ortamda tasarlanan sözlük içerikleri, Türk işaret dili ve Türkçe olarak sunuluyor. Sözlüğün kullanıcı kitlesi arasında işitme engelli öğrenciler, işaret dilini öğrenmek isteyenler, tercümanlar, özel eğitim öğretmenleri ve araştırmacılar yer alıyor.

En fazla kullanım sıklığına sahip olan 2 bin sözcükten oluşan sözlükte işaret, anlam ve örnek olmak üzere üç farklı türde ve türlerine göre farklı arka plan rengi ile hazırlanan toplam 11 bin 428 video yer alıyor. Kullanıcı, öğrenmek istediği işareti Türkçe sözcükler ya da işaretin görsel özellikleri ile bulabiliyor. Videoları farklı hızda oynatma seçeneğiyle Türk işaret dili öğrencilerine kolaylık sağlaması hedefleniyor. Örnek videolar yardımıyla ise kullanıcı ilgili sözcüğün cümle içindeki kullanımı hakkında bilgi ediniyor.

Videolardaki tüm sözcüklerin transkripsiyonun ve Türkçe çevirisinin işitme engellilerin Türkçe öğrenimine, işitenlerin ise Türk işaret dili öğrenimine katkı sağlaması hedefleniyor. İngilizce çevirisi de olan sözlüğe 2017 yılından bu yana 150 ülkeden 4 milyondan fazla erişim sağlandı.