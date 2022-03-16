‘Günah Adası Yassıada’ döneme ışık tuttu

Yazar Dr. Rasim Koç’un kitabı ‘Günah Adası Yassıada’, 49 tane özel belge ve birçok fotoğrafla dönemin az bilinen yanlarını aydınlattı.

Günah Adası Yassıda kitabı, politik tarihi önemli kilometre taşlarından kabul edilen bu hüzünlü ve acılı sürece ev sahipliği yapan Yassıada’yı merkeze alıyor. Yazar Dr. Rasim Koç, eserinde hem 27 Mayıs’a giden süreçteki önemli gelişmeleri hem de demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan Yassıada’da yaşananların analizini yapıyor.

Yapılan yargılamalardan Yassıada’nın fiziksel şartlarına kadar pek çok ayrıntının analizleri ile döneme ilişkin fotoğraf ve belgelere yer verilen bu titiz çalışma, alanında önemli bir kaynak olarak ortaya çıkıyor. Yassıada yaşananları konu alan bir kitapta, 463 sayfada 49 tane özel belge ve birçok fotoğraf yer alıyor.

Kitapta, 27 Mayıs’a Doğru Öğrenci Olayları, Yassıada, Yüksek Soruşturma Kurulu ve Mahkeme Süreci, Hakim ve Savcılar, Davalar, Anayasa’yı ihlal davası, Köpek Davası, 06-07 Eylül Olayları Davası, İstanbul-Ankara Öğrenci Olayları Davası, Bebek Davası, Vatan Cephesi Davası, İstimlak Davası, Kayseri Olayları Davası, Zimmet Davası, Örgütlü Ödenek Davası, Değirmen Davası, İpar Trasnsport Davası, Vinileks Davası, Radyo Davası, Demokrat İzmir Davası, Topkapı Olayları Davası, Barbara Davası, Çanakkale Geyikli Davası, Şahitler ve Sanık Avukatları, Dinleyiciler, Yerli Yabancı Basın Mensupları, Karar Günü, Veda konuları yer alıyor.