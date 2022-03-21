Gümüşhane’de soğuk havaya ve kar yağışına rağmen Nevruz kutlandı

Gümüşhane’de doğanın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz, soğuk hava ve yer yer etkisini gösteren kar yağışı altında kutlandı. Pandeminin ardından ilk kez kutlanan Nevruz renkli görüntülere sahne olurken, Afrika asıllı siyahi üniversite öğrencileri hem horon oynadı hem de doyasıya eğlendi.

Gümüşhane Üniversitesi’nde Nevruz Bayramı, soğuk hava ve kar yağışına rağmen coşkuyla kutlandı. Gümüşhane Meslek Yüksekokulu amfi alanında düzenlenen Nevruz Bayramı programına, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile eşi Sibel Taşbilek, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek katıldı. Pandeminin ardından ilk kez kutlanan Nevruz Bayramına Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri yoğun katılım gösterdi. Programda ilk olarak halk oyunları ekipleri sahne aldı daha sonra Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir Nevruz ateşini yaktı. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve protokol üyeleri daha sonra örs üzerinde demir dövdü.

Programın devamında Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, çuval yarışı, halat çekme, yumurta taşıma ve yoğurtta para bulma yarışmalarına katıldı. Yarışmaların kazananlarına ödüller verildi.

Doğanın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramına katılan Afrika asıllı siyahi öğrenciler de müzik ve etkinliklerle doyasıya eğlenirken, horon oynayan Somalili bir öğrencinin görüntüleri ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.