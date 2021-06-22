Gümüş atölyesinin altın kadınları

Altındağ Belediyesi tarafından açılan “gümüş işleme” atölyesi, Altındağlı kadınların hayatını değiştiriyor. Kadınlar bu atölyede, emeklerini kazanca dönüştürebiliyor.

Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri, hayata aktarmaya devam ediyor. Altındağlı kadınlar gümüş işleme atölyesinde, birbirinden güzel tasarımlara imza atıyor. Tasarımlarını kazanca dönüştürebilen Altındağlı kadınlar, ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Altındağlı kadınların her geçen gün hayata daha fazla katıldığını görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “Altın kadınlarımızın, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

“Altın kadınlarımız çok becerikli...”

“Altındağlı kadınlarımız çok becerikli...” diyen Başkan Balcı “Altındağlı kadınların pek çok alanda ortaya koydukları yeteneklerini kazanca dönüştürmek için desteğe ihtiyaçları vardı. Biz de kendilerini bu konuda desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çünkü el emeği bizim için çok değerli... Fikir üretiyor, projeler geliştiriyor, maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Kadınlar da onlara sağladığımız imkanları en iyi şekilde değerlendiriyor, verilen desteği arkalarına alarak başarıdan başarıya koşuyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ellerine ve emeklerine sağlık...” ifadelerini kullandı.

“Tasarımlar harika”

Gümüş işleme atölyesinde ortaya çıkan eserlerin her birinin birer tasarım harikası olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Kadınlar hayal ediyor, tasarlıyor, çalışıyor, üretiyor ve sonunda kazanıyor. Gümüş işleme atölyesi arı gibi çalışıyor. Ortaya çıkan her ürün kadınlarımızın nasıl emek verdiğinin ve özen gösterdiğinin ispatı...” dedi. Başkan Balcı, tüm Altındağlı kadınları merkezlerden faydalanmaya çağırdı.