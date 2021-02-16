Moda tasarımcısı ve Gigii’s markasının kurucusu Gülnur Güneş Çelik, kariyer yolculuğunu MAG okurları için paylaştı. Tasarımlarında sezonun trendleri ve feminen detayların buluştuğu parçaları tercih ettiğini belirten Gülnur Güneş Çelik, “ Feminen hatları seven bir kadınım. Markamın en değişmeyen tarzı feminen detayları” dedi. İlk olarak Dünyaca ünlü yıldız Jeniffer Lopez ile çalıştığını belirten başarılı tasarımcı, Türkiye’de de Tarkan, Ebru Gündei, Burcu Güneş gibi başarılı isimlerle çalışıyor.

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